Aus dem Memorandum der Budapester Konferenz der Außenminister des Warschauer Pakts:

„Mit Genugtuung wird festgestellt, daß sich die Standpunkte der interessierten Staaten zu einer Reihe wichtiger Fragen, die mit der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz zusammenhängen, im Verlaufe bilateraler und multilateraler Konsultationen und eines Meinungsaustausches angenähert haben. Die Ergebnisse der Konsultationen und des Meinungsaustausches zeigen, daß die im Oktober 1969 in Prag unterbreiteten Vorschläge eine Grundlage dafür geschaffen haben, bereits in nächster Zeit zur praktischen Vorbereitung der gesamteuropäischen Konferenz überzugehen und neben den bilateralen Gesprächen auch multilaterale Formen der Vorbereitung der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz anzuwenden. Wünschenswert ist die unmittelbare Teilnahme der interessierten Staaten in allen Phasen der Vorbereitung und Durchführung der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz, und zwar in den Formen, wie sie als zweckmäßig angesehen werden, darunter entsprechendeVorbereitungstreffen von Vertretern dieser Staaten.

Klarheit wurde geschaffen über die Zusammenarbeit der Konferenzteilnehmer: An der Konferenz können sich alle europäischen Staaten einschließlich der DDR und der BRD zu gleichen Bedingungen und auf gleichberechtigter Basis mit den anderen europäischen Staaten sowie die USA und Kanada beteiligen. Die Initiative der Regierung Finnlands, die Konferenz in Helsinki durchzuführen, wird positiv aufgenommen.

In vielen Ländern wird die Meinung geteilt, daß ein Erfolg der ersten gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz, deren Vorbereitung, Organisation und Durchführung Ergebnis der Tätigkeit aller interessierten Länder sein muß, den Weg zur späteren gemeinsamen Behandlung anderer Probleme und der Schaffung eines dauerhaften europäischen Sicherheitssystems ebnen würde, und daß es zweckmäßig wäre, mehrere gesamteuropäische Konferenzen durchzuführen und ein entsprechendes Organ aller interessierten Staaten zu Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu bilden.

Die Regierungen, die dieses Memorandum annahmen, sind der Auffassung, daß die Behandlung der Verminderung ausländischer Streitkräfte auf dem Territorium der europäischen Staaten den Interessen der Entspannung und Sicherheit in Europa dienen würde. Um in einer möglichst kurzen Frist die günstigsten Bedingungen zur Erörterung der entsprechenden Fragen auf der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz zu schaffen sowie eine effektive Behandlung der Verminderung ausländischer Streitkräfte zu gewährleisten, könnte diese Frage in dem Organ, dessen Bildung auf der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz vorgeschlagen wird, oder in einer anderen für die interessierten Staaten annehmbaren Form erörtert werden.

Außerdem sind sie der Auffassung, daß im Rahmen des zweiten Punktes der in Prag vorgeschlagenen Tagesordnung das Problem der menschlichen Umwelt behandelt werden könnte. Dieser Punkt wäre auch durch eine Festlegung über die Entwicklung kultureller Verbindungen zu erweitern.

Demzufolge könnten auf der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz folgende Fragen zur Erörterung unterbreitet werden: