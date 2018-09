Würzburg

Bayern ohne Bahner“ hätte die Parole des Landesparteitages der bayerischen FDP, der am vergangenen Wochenende in Würzburg abgehalten wurde, heißen können. Der 56jährige Augsburger Schuhfabrikant Dietrich Bahner, Landesvorsitzender seit März 1967, hatte sich und seine Partei mit ungeschickter Zielstrebigkeit in eine fast hoffnungslose Lage hineinmanövriert. Dafür bekam er jetzt die Quittung. Nachdem er die Vertrauensfrage gestellt hatte, votierten die Delegierten mit 153 gegen 124 Stimmen gegen ihn.

Die Atmosphäre im Würzburger Hotel „Russischer Hof“ war schwül, die Gemüter der knapp 300 Delegierten waren erhitzt. Der geschickte Münchener Kreisverbandsvorsitzende Hans-Arnold Engelhard hatte die Debatte über den Landesvorsitzenden nach den Ansprachen der Bundesminister Ertl und Genscher und der Staatssekretärin Dr. Hildegard Hamm-Brücher in Gang gebracht. Am Schluß der Rednerliste standen drei Exponenten des rechten Flügels. Nach ihrem Auftritt sah es fast so aus, als würde Bahner noch einmal davonkommen. Er selber jedoch sorgte dann durch eine unglückliche Rede dafür, daß auch schwankende Parteifreunde meinten: „Mit dem nicht mehr.“ Sie stimmten dann ebenfalls gegen ihn. Betroffen nahm Bahner sein Jackett und reiste heim.

Wie wird es nun weitergehen? Die Geschäfte werden vorerst von Bahners Stellvertretern Josef Ertl und dem Erlanger Georg Letz weitergeführt; die „Wahllokomotive“ wird Ertl sein. Bahner-Plakate zu kleben, war ohnehin nicht geplant. Wer wirbt schon mit einem Mann ohne Image und Ausstrahlung?

Ob Ertl freilich der geeignete Landesvorsitzende wäre (der neue Vorstand wird erst nach den Landtagswahlen im November gewählt), ist ungewiß. Der Landwirtschaftsminister aus Bad Wiessee ist in Bonn ein anderer als in Bayern. Nach Bahners Sturz sagte er zum Beispiel: „Seit gestern kann die CSU aufatmen.“

Dennoch bleibt, auch für die Bundespartei, bedeutsam, daß sich endlich die Mehrheitsverhältnisse in der FDP verändert haben, und Bayern kein Bollwerk der Konservativen mehr ist. Die Liberalen, so scheint es, sind wieder wählbar geworden. Zwar haben sie die Frage der Koalition nach den Novemberwahlen noch offengelassen. Mit ihrem Programm indessen haben sie sich klar von der CSU abgesetzt. Dort heißt es an einer Stelle: „Jetzt hat es der Wähler in der Hand, die jahrzehntelange CSU-Herrschaft zu beenden und zu einem Regierungswechsel in Bayern beizutragen.“

Ausschlaggebend wird sein, ob Hildegard Hamm-Brücher bereit ist, zu handeln. Das hängt auch davon ab, ob ihr Bonner Chef, Minister Leussink, sie freigibt. Der Parteitag sprach sich einstimmig dafür aus. Mit der Staatssekretärin hätte man ein Zugpferd.

Cornelia Jacobsen