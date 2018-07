Von Alexander Schwan

Kurt Sontheimer hat in der ZEIT vom 27. Februar 1970 dargelegt, wie sehr die deutsche Politikwissenschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg an den Hochschulen neu etabliert hat, heute um ihre Anerkennung in der Gesellschaft wieder ringen muß. Nicht zuletzt ihr wird die studentische Revolte angelastet, die zuweilen an die Grundlagen der Verfassung rührt. Dies geschieht, obwohl die meisten deutschen Politikwissenschaftler in den fünfziger und ersten sechziger Jahren betont jene freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie unterstützten, die zu verwirklichen die Bundesrepublik für sich beansprucht.

Mit Recht hat Sontheimer unterstrichen, daß die Revolte gerade auch als Rebellion gegen die vorherrschende politikwissenschaftliche Lehre aufgetreten ist; darum müsse sich die Politologie als kritische Disziplin entwickeln. Sein Kollege Ernst Fraenkel beschwor daraufhin die Gefahr einer Obstruktionswissenschaft, deren „roter“ Doktrinarismus von der Öffentlichkeit wachsam verfolgt werden müsse (vgl. ZEIT vom 20. März 1970).

In der Tat steht die deutsche Politikwissenschaft seit drei, vier Jahren in einer Zerreißprobe; sie hat sich in zwei Grundströmungen gespalten, welche die bis dahin dominierende normativ-integrationswissenschaftliche Richtung weitgehend verdrängt haben:

1. eine dialektisch-kritische, neuerdings oft vulgär marxistische Strömung auf der einen Seite,

2. eine empiristisch-neopositivistische auf der anderen.

Die Auseinandersetzung, ja, der Kampf zwischen diesen Gruppen droht an einigen Hochschulen zur ideologischen und institutionellen Trennung zu führen. Einer immer doktrinärer werdenden politökonomischen Schulung in linksradikalen Zellen und Arbeitskollektiven steht ein Lehr- und Forschungsbetrieb gegenüber, der sich einer Vielzahl von Einzelstudien und Detailproblemen widmet.