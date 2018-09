Eine Weltmacht zwischen Kritik und Krise

Von Joachim Schwelien

Washington, im Juli

Die Europäer stellen heute mehr zweifelnde Fragen über Amerika als je zuvor in der Nachkriegszeit. Beinahe unmerklich sind die Vereinigten Staaten in den Augen vieler ihrer Freunde zum „unsicheren Faktor“ geworden. Ihre eigene Verunsicherung, bedingt durch soziale und politische Erschütterungen, spiegelt sich darin wieder.

Die Wirkung dieser Erschütterungen auf das amerikanische Volk wird bisweilen freilich stark überschätzt. Oft werden im Ausland Oberflächenerscheinungen dramatisiert, wie ja auch die Amerikaner in ihrer Selbstdarstellung übertreiben. Denken wir an die Kriminalität: Da fragen Mütter aus Frankfurt oder Väter aus Bordeaux bei ihren Verwandten oder Freunden in Amerika besorgt an, ob sie den Sohn oder die Tochter für ein Stipendienjahr an eine amerikanische Universität schicken könnten, wo doch an jeder Straßenecke ein Unhold mit der Pistole lauere. Oder an die Demonstrationen der Studenten, an Rassenunruhen in den städtischen Gettos: Mancher Tourist aus Europa ändert seinen Reiseplan, weil er aus den oft sensationellen und verallgemeinernden Darstellungen den Eindruck gewonnen hat, Amerika befinde sich in vollem Aufruhr. Die jungen Soziologen und Politologen, die noch immer in Scharen zu den neuzeitlichen Mekkas der Gesellschaftskunde von Rand bis Harvard pilgern, tun ein übriges, wenn sie zweiflerisch wissen wollen, ob die Amerikaner denn noch mit sich selber fertig werden.

Eine politische Rezession

Gewiß steckt in alledem ein Kern von Wahrheit. Die Unsicherheit auf den Straßen der amerikanischen Städte ist in manchen Gegenden erschreckend, jedenfalls unvergleichlich größer als sonstwo in Europa. Politische Gegner prallen in rüdester Form aufeinander. „Ruhe und Ordnung“ erzwingen die uniformierten Hüter der Staatsgewalt häufig mit krassesten Methoden – die sechs Toten bei den Zusammenstößen von Kent in Ohio und von Jackson in Mississippi waren in jüngster Zeit die beredteste Anklage. Der geistige Verfall der amerikanischen Nation – die Folge des Zerwürfnisses über Vietnam – rührt an die Wurzeln des Selbstbewußtseins. Und auch ein noch so pragmatisches und ausbalancierendes Regieren kann den intellektuellen Impuls nicht ersetzen, den nun einmal jedes Volk von seiner Führung verlangt und der heute fehlt.