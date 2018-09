Seit einem Jahr hatten Fachleute damit gerechnet – und die Konkurrenz hatte es befürchtet: die Ankündigung einer „neuen Generation“ von Computern – der vierten.

Am Dienstag letzter Woche war es soweit. In New York und Paris gleichzeitig gab der Welt größter Computerhersteller, International Business Machines (IBM), bekannt, daß man vom nächsten Jahr an eine neue Computerserie mit der Typenbezeichnung 370 auf den Markt bringen werde.

„Dieser Tag hat für uns die gleiche Bedeutung wie der April 1964“, meinte ein deutscher IBM-Manager dazu. Damals, vor sechs Jahren, hatte IBM das System 360 angekündigt, das eine Revolution in der elektronischen Datenverarbeitung gebracht hatte.

Mit seinen Mikroschaltkreisen war dieses System der „dritten Generation“ viel schneller als die Computer der „zweiten Generation“, die gerade erst Ende der fünfziger Jahre eingeführt worden waren. Die Rechenzeiten wurden nicht mehr nach Sekunden oder Millisekunden gezählt, sondern nach Nanosekunden, nach Milliardstelsekunden.

Für die Kunden brachte das große Probleme mit sich. Zahlreiche Rechenprogramme – ob es sich um die Kontenführung bei Banken, die Lagerhaltung eines Handelsunternehmens oder die Produktionssteuerung eines Automobilwerks handelte – mußten neu aufgestellt werden. „Viele Unternehmen sind heute noch nicht aus dem Schlamassel heraus“, schrieb das amerikanische Wirtschaftsmagazin „Business Week“ jüngst, als sich die Gerüchte von einer „neuen Computergeneration“ verdichteten.

Obwohl das System 370 wiederum um ein Mehrfaches schneller ist als das System 360, bedeutend mehr Informationen speichern kann und deshalb per Dollar mehr Computerleistung bringt, vermeidet es IBM sorgfältig, diesmal von einer neuen Generation zu sprechen. Die Kunden werden beruhigt: „An erster Stelle stand unsere Entscheidung, eine ,Revolution‘ wie beim Übergang zur 360 zu vermeiden.“ Das neue System sei „verträglich“ und arbeite nach den vorhandenen Programmen.

Daß IBM trotz der Umstellungsrisiken ein neues System offerieren werde, hatten Kenner der Branche aus vier Gründen vermutet: