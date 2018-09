Von Horst Krüger

Diese Stadt, das ist sicher, sollte man eigentlich rühmen, man sollte von ihr nur in gehobenen Tönen sprechen: baedekerhaft, sozusagen in Moll. Man sollte sagen: Wenn ihr die Welt menschenfreundlich und schön, schön beisammen, beinah heil haben wollt, geht dahin. Freiburg blüht, immer noch, immer wieder. Die Stadt ist intakt, wie nur sehr alte, historisch gewachsene Städte intakt sein können, die immer auf sich hielten und gut katholisch waren.

Es ist alles dran an der Stadt, was sich so gehört: Sie hat noch einen Mittelpunkt, das Münster, und alles drumrum, einen Münsterplatz, den Markt, ehrwürdige Palais, das alte Kaufhaus, gemütliche Weinstuben, die dicken Stadttore. St. Martin zum Beispiel beschützt die Stadt. Es ist auch alles drin in der Stadt, was sich so gehört: ein Bischof, ein Priesterseminar, ein großer Verlag, ein großer Denker und viele Studenten, die auch aufsässig sind, aber in Grenzen. Es wächst der Schloßberg mit seinen grünen Rebhängen steil in die Stadt, und vergeßt auch nicht, einmal nach Günthertal, nach Kirchzarten hinauszufahren. Wie das bläuliche Licht des Schwarzwaldes von hier in die Stadt hineinfließt, über den neuen Siedlungen sanft versickert, so ungefähr, nicht wahr, sollte die Welt doch sein?

Das alles, natürlich, klingt nach dem städtischen Informationsbüro für Touristen: Schöner Schmus, Postkartenkitsch – warum nehmt ihr mir so etwas ab?

Wenn ich ehrlich wäre, müßte ich sagen: Ich kenne diese Stadt nicht mehr. Ich fürchte mich immer etwas vor ihr. Ich habe Angst vor all ihrer Wohlanständigkeit, Sauberkeit, Idyllik. Ich will das nicht mehr: Vergangenheit, so viele Versuche, Vergeblichkeit. Ich gehe ihr aus dem Wege, so gut es geht. Wenn ich in ihre Nähe komme, Richtung Südbaden, werde ich immer etwas unruhig, sage etwas zu hastig: Komm, laß uns nach Straßburg, laß uns nach Basel fahren, meinetwegen nach Konstanz – so schöne Orte. Und denke: Nur diese Stadt nicht, dein Trauma, eine Art von Komplex.

Rausch des Südens

Es hängt für mich zu viel daran: Vergangenheit. Halt’ dich da raus, rühr nicht daran, laß das auf sich beruhen. Man muß doch nicht alles aufklären, bewältigen, nicht wahr? Jeder Mensch hat seine dunklen Punkte, seine unaufgeräumten Ecken, sein Kellergeschoß, etwas verschimmelt. Ich bin mit Freiburg nie ins reine gekommen. Es war nichts als der Ort meiner Niederlagen, eine schöne Kulisse, wo mein frühes Stück spielte: Vergeblichkeit. Es war alles vergeblich damals in Freiburg: ein Studium, eine Ehe, Journalismus, eine Art von Beruf – Kartenhäuser der Normalität, badische Bürgerlichkeit, viel zu früh. So etwas kann nicht halten. Auch ein Selbstmordversuch ist übrigens in Freiburg vergeblich gewesen. 1952 bin ich dann weggegangen.