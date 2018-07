Frankreichs Staatspräsident Georges Pompidou hat der Bundesregierung zum Abschluß des deutsch-französischen Gipfelgesprächs die moralische und politische Unterstützung ihrer Ostpolitik bestätigt. Die klare Zustimmung zu den ostpolitischen Initiativen der Regierung Brandt/Scheel war das wichtigste Ergebnis der zweitägigen Bonner Beratungen, die Ende der vergangenen Woche im Rahmen der halbjährlich angesetzten Konsultationen beider Regierungen stattfanden.

In einer Plenarsitzung der beiden Regierungsdelegationen im Palais Schaumburg, mit der die Konsultationsbesprechungen beendet wurden, erklärte Staatspräsident Pompidou an Bundeskanzler Brandt gewandt: „Bei Ihrem großen Unterfangen des Versuchs zur Annäherung an den Osten unterstützt Sie Frankreich, und wir bewundern Ihren Mut und Ihren Sinn für Realitäten bei einem Unternehmen, das von größer Bedeutung für Europa ist.“

Wie der französische Regierungssprecher Hamon in einem abschließenden Bericht über die Gespräche mitteilte, hat dabei auch die Berlinfrage eine besondere Rolle gespielt. Es habe keinen Streit um die alliierten Vorbehaltsrechte für ganz Deutschland und für Berlin gegeben. Der Bundeskanzler habe vielmehr volles Verständnis für den französischen Hinweis auf die Vorbehaltsrechte gezeigt und von der großen Bedeutung gesprochen, die diesen alliierten Rechten zukomme.

„Nüchternheit bis Skepsis“ herrschte laut Regierungssprecher Ahlers auf beiden Seiten bei der Bewertung der Antwort der Warschauer-Pakt-Staaten auf die von der NATO vorgeschlagenen Bemühungen um einen ausgewogenen Truppenabbau in Ost und West. Während Bundesaußenminister Scheel es als einen Fortschritt bezeichnete, daß der Osten überhaupt bereit sei, über dieses Thema zu sprechen, wies der französische Außenminister Schumann auf die Gefahren einer „symmetrischen Truppenreduzierung“ in Europa hin. Schumann vertrat in diesem Zusammenhang auch erneut die Ansicht, daß Westeuropa eine eigene nukleare Abschreckung brauche.

Ein weiteres wichtiges Thema des Gipfelgesprächs war die Zukunft der Europäischen Gemeinschaft. Pompidou betonte bei dieser Gelegenheit, daß die jetzt angestrebte Erweiterung der EWG um Großbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen notwendigerweise tiefgehende Umstellungen in der Gemeinschaft impliziere. Dennoch gehe Frankreich „ohne Hintergedanken“ an diese Fragen heran.

Einigung erzielten die beiden Regierungen auch in einer Reihe von wirtschaftlich-technischen Fragen: So soll die Währungs- und Wirtschaftspolitik beider Länder stärker koordiniert und eine bessere Kooperation von deutschen und französischen Großfirmen angestrebt werden. Auch auf dem Gebiet der Nutz- und Fernmeldesatelliten wollen Paris und Bonn künftig enger zusammenarbeiten.

Staatspräsident Pompidou hatte sich schon am Vorabend der Bonner Gespräche auf einer Pressekonferenz in Paris eindeutig für die Ostpolitik der Bundesregierung ausgesprochen und die Entspannungsbemühungen Bundeskanzler Brandts als einen Beitrag zum Aufbau Europas bezeichnet. Bei dieser Gelegenheit hatte er sich gleichzeitig für den Aufbau einer europäischen Staatenunion eingesetzt und sich damit wie schon bei seiner vieldiskutierten Straßburger Rede von dem Konzept de Gaulles vom Europa der Vaterländer entfernt.