„Es ist doch sonderbar bestellt“,

Sprach Häuschen Schlau zu Vetter Fritzen,

„Daß nur die Reichen in der Welt

Das meiste Geld besitzen.“

Gotthold Ephraim Lessing

Reichtum, bis vor einer Weile die Summe dessen, was Menschen, die man die Reichen nannte, besaßen – Reichtum ist heute etwas für das Millionenpublikum, leicht für den zu haben, der nur den richtigen Blick in die richtigen Zeitungen und Zeitschriften tut. Massenblätter mit Millionen-Auflagen geben ihren staunenden Lesern den schnellbereichernden exklusiven Börsentip: jetzt australische Staatsbahnen kaufen! Ein Vorgang, nur dem vergleichbar, daß Leser irgendeiner Massenzeitung anders als alle anderen in das wahre Geheimnis der Ehe der Thurn und Taxis eingeweiht werden.

Zu der üblichen Lebenshilfe („Wie man Spanferkel mit Thymian würzig macht“ – „Aknefrei in drei Tagen“ – „Was tun gegen müde Hausfreunde?“) tritt also jetzt die Wirtschaftsberatung für jedermann, der eben rasch in die Zeitung guckt, seinen Börsenmakler anruft – und wieder hat Deutschland, hat die Welt einen reichen Mann mehr.