Die militärische und politische Entwicklung im Nahostkonflikt hat sich in den letzten Tagen wieder zugespitzt. Besorgnis löste im Westen die Behauptung des israelischen Generalstabschefs Chaim Bar Lev aus, daß die Sowjets direkt in die ägyptisch-israelischen Kampfhandlungen am Suezkanal eingegriffen hätten. Nach Angaben von Bar Lev haben in der vergangenen Woche ägyptische Mannschaften unter sowjetischer Anleitung mehrfach Sam-2-Raketen gegen israelische Flugzeuge gefeuert. Die Israelis hatten in den letzten Tagen bei Angriffen auf die ägyptische Seite des Suezkanals drei Maschinen vom Typ Phantom, durch Raketenbeschuß verloren. Nach amerikanischen Schätzungen hat die Sowjetunion etwa achtzig Abschußvorrichtungen für Sam-3-Raketen und mindestens ebenso viele für Raketen des Typs Sam-2 installiert.

Unterdessen gehen die Verhandlungen des ägyptischen Staatschefs Nasser mit der sowjetischen Führungsspitze in Moskau weiter. Aus der mehrfach verschobenen Abreise Nassers wird entnommen, daß bei den Gesprächen ein grundsätzlicher Beschluß über die künftige Haltung der Sowjets und Ägypter im Nahostkonflikt gefunden werden soll. Die Verkündung eines neuen sowjetischen Friedensplans wird jedoch für wenig wahrscheinlich gehalten. Auch Präsident Nixon beobachtet die Entwicklung im Nahen Osten mit wachsender Sorge. In einem Fernsehinterview verglich er die dortige Situation mit der des Balkans vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges und bezeichnete die nahöstliche Krise als weit gefährlicher als die in Indochina.