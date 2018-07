Inhalt Seite 1 — Spätgotik – mit und ohne aktuellen Bezug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Zweimal wird in diesem Sommer, als Vorbereitung und Einstimmung für das kommende Dürer-Jahr, Spätgotik dargeboten, in Karlsruhe und in Köln, Spätgotik am Oberrhein und am Niederrhein, trotz regionaler Begrenzung eine überwältigende Fülle von Exponaten, 450 im Karlsruher Schloß und 600 in der Kölner Kunsthalle.

Den dritten Part in diesem Mammutunternehmen, die Kunst am Mittelrhein, sollte ursprünglich Darmstadt übernehmen, der Plan mußte aus finanziellen Rücksichten aufgegeben werden, was allenfalls vom Standpunkt kunsthistorischer Systematik zu bedauern wäre. Für den Besucher, den Liebhaber sind tausend Objekte mehr als genug, um ein zureichendes, ein bis ins kleinste, bis in die entlegenste Werkstatt detailliertes Bild der Kunst zwischen 1450 und 1530 und ihrer widerspruchsvollen Tendenzen zu gewinnen, die unter dem weitmaschigen Begriff Spätgotik zusammengefaßt werden.

Spätgotik, „Herbst des Mittelalters“, diesen einprägsamen und berühmten Titel hat Gert von der Osten für seine Kölner Ausstellung gewählt, der Titel stammt von Johan Huizinga, der vor fünfzig Jahren „Herfstijd der middeleeuwen“ veröffentlichte, eine knappe und melancholische Formel für Huizingas Überzeugung, das späte Mittelalter sei „nicht die Ankündigung eines Kommenden, sondern das Absterben dessen, was dahingeht“, eine Einsicht, die schon vor fünfzig Jahren anfechtbar war, die einen Teilaspekt generalisiert und mit unsern heutigen Vorstellungen vom 15. Jahrhundert schlechterdings unvereinbar ist.

Das weiß natürlich auch Gert von der Osten, der auf Huizingas Titel zurückgreift, um ihn im Gegensinn zu verwenden. „Wir meinen die Buntheit, meinen die Heiterkeit des Herbstes.“ Läßt sich die Kunst nach 1450 als bunt und heiter charakterisieren? Ist Spätgotik Herbst des Mittelalters oder gerade das, was Huizinga nicht wahrhaben wollte, die Ankündigung eines Kommenden, Vorfrühling der Neuzeit? Herbst oder Frühling, die Jahreszeiten sind poetische Floskeln, die zum Verständnis dieser Zeit und dieser Kunst nichts beitragen, und es ist richtig und konsequent, daß Karlsruhe auf den ominösen Titel „Herbst des Mittelalters“ verzichtet hat.

Spätgotik am Niederrhein und am Oberrhein: Die Zeiten, wo solche Ausstellungen mit schöner Selbstverständlichkeit und als legitime museale Aufgaben durchgeführt wurden, sind vorüber. Unsicherheit breitet sich aus, die Beziehung zur alten Kunst scheint gestört, die Frage, warum man im Sommer 1970 Spätgotik präsentiert, wird gestellt, nicht vom Publikum, das der alten Kunst aus lieber Gewohnheit oder einfach deshalb die Treue hält, weil es sich hier vom Schock der zeitgenössischen Kunst erholen kann, sondern von den Veranstaltern, den Verwaltern des Erbes, den Museumsleuten und Kunsthistorikern.

Lohnt der materielle und wissenschaftliche Einsatz, fragt Ernst Petrasch, der Direktor des Badischen Landesmuseums, der für die Karlsruher Ausstellung verantwortlich zeichnet. Lohnt es sich, „Hunderte alte Heiligenfiguren, goldene Monstranzen und Reliquienschreine, kostbare Bildteppiche und Glasgemälde aus dunklen Kirchennischen und zahlreichen Sammlungen Europas und Amerikas herauszuholen und tausende Kilometer weit zu transportieren, um sie als ,Exponate‘ in einer Sonderausstellung zu präsentieren?“