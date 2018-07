Von Theodor Eschenburg

Keine deutsche Partei hat so viele Abspaltungen und Absplitterungen, aber auch Fusionen von verselbständigten Gruppen erlebt wie die Liberalen. Übertritte von Gruppen zu den großen Flügelparteien sind selten vorgekommen; die sich voneinander lösenden und zum Teil sich wied’ervereinenden Gruppen blieben meist unter sich. Auch die Zahl liberaler Abgeordneter, die zu einer Partei außerhalb des liberalen Spektrums übergetreten sind, war immer relativ gering, wenn man von der Umorientierung mancher Liberaler bei den Parteineugründungen nach Kriegsende absieht. Überhaupt hat sich in der deutschen Parteiengeschichte der Übertritt zu einer anderen Partei nicht gerade als lohnend erwiesen. Zu den wenigen Ausnahmen gehörten Breitscheid, der 1912 von einer linksliberalen Partei zur Sozialdemokratie ging und in ihr während der Weimarer Zeit eine führende Rolle spielte, und in jüngerer Zeit Gustav Heinemann.

Willi Weyer hat im Juni auf dem Bonner. Parteitag der FDP gesagt, er kenne weder progressive noch Nationalliberale. Es wäre erstaunlich, wenn es diese beiden Richtungen plötzlich nicht mehr geben sollte, die seit mehr als 120 Jahren für die liberale Parteientwicklung charakteristisch gewesen sind.

Bis zum März 1848, dem Beginn der Revolution, war der Liberalismus als Bewegung noch einheitlich aufgetreten. Aber in dem Augenblick, wo politische Aufgaben konkrete Entscheidungen erforderten, formierten sich zwei Gruppen, nämlich Radikale und Gemäßigte, Liberale und Demokraten. Es war zugleich „eine nationale und liberaldemokratische Revolution“. Schon dadurch war die Spannung in der liberalen Bewegung, die Trägerin der nationalen Einigungsbestrebungen war, unvermeidbar. Der liberale Historiker Hermann Baumgarten hat 1866 gesagt, daß unter den Liberalen der Gegensatz zwischen Grundsatztreue und Wirklichkeitssinn ausgetragen wurde, bei dem sich nach beiden Seiten die Grenzen zu Doktrinarismus und Opportunismus verwischen.

Den Radikalen ging es um die Einigung in demokratischer Form nach dem Modell der Vereinigten Staaten, die Gemäßigten wünschten die konstitutionelle Monarchie. Die einen wollten die Reichsverfassung mit den monarchischen Länderregierungen vereinbaren, die anderen beanspruchten für die Verfassungsgestaltung die Souveränität der Nationalversammlung. In Frankfurt bildeten sich drei liberale Fraktionen: die Radikalen und das rechte liberale Zentrum (die eigentliche Verfassungspartei), und zwischen beiden stand das linke liberale Zentrum, das in den Grundsätzen zu den Radikalen neigte, aber taktisch mit dem rechten Zentrum kooperierte.

Der Kampf mit Bismarck

Das „dreipolige Parteisystem“ im Liberalismus – demokratische Linke, gemäßigte Mitte und Rechte – zeigte sich auch im preußischen Abgeordnetenhaus, dem größten deutschen Landesparlament. Sie war mehrfach eine typische Erscheinung der liberalen Parteientwicklung. Im preußischen Landtag waren die Altliberalen Anfang der sechziger Jahre die größte Fraktion. In Erwartung liberaler Reform verhielten sie sich zunächst regierungsfreundlich. Als die Neuordnung scheiterte, legte der linke Flügel der Altliberalen einen Programmentwurf vor, der eine streng liberal-demokratische Durchführung der Verfassung, gerechte Verteilung der Steuern und Einführung des allgemeinen gleichen Wahlrechts statt des Dreiklassenwahlrechts verlangte, das vom Gros der Fraktion verteidigt worden war.