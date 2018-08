Inhalt Seite 1 — Warum wird man Gastarbeiter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Merkwürdige Mutmaßungen in einem wichtigen Buch

Gewisse Eigentümlichkeiten des Materials verbieten eine öffentliche Darstellung. Wir glauben, hier bis an die Grenze des Möglichen gegangen zu sein.“

Feststellungen dieser Art machen mißtrauisch; findet man sie im Schlußwort eines Buches, das ein soziales Problem ausschließlich sozialpsychologisch zu betrachten vorgibt, scheint das Mißtrauen noch angebrachter, um so mehr, als gewisse sozialpolitische Empfehlungen der Verfasser ihren psychologischen Erkenntnissen zuwiderlaufen.

Im Juli 1966 hatte eine Gruppe von Wissenschaftlern, Interviewern und Dolmetschern begonnen, ausländischen Arbeitnehmern und deutschen Einwohnern im Kölner Stadtgebiet Fragebogen vorzulegen. Die Ergebnisse dieser ausgedehnten Aktion, die vom Sozialamt der Stadt Köln und von der Deutschen Gesellschaft für sozialanalytische Forschung Köln veranstaltet und vom Sozialamt der Stadt und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde, sind jetzt einzusehen:

Karl Bingemer / Edeltrud Meistermann-Seeger / Edgar Neubert: „Leben als Gastarbeiter. Geglückte und mißglückte Integration“; Westdeutscher Verlag, Köln 1970; 235 Seiten, 28,– DM.

Zunächst erläutern die Autoren kurz die drei möglichen Integrationsformen: Sie unterscheiden zwischen „monistischer Integration“ (totale Anpassung oder „Gleichschaltung“ der Minderheit), „pluralistischer“ (Koexistenz der im „Getto“ isolierten Minderheit und einer duldsamen Mehrheit) und „interaktionistischer Integration“ (wechselseitige Anpassung bis zur Bildung einer neuen gemeinsamen Lebensform). Die dritte, wohl allein als „geglückt“ zu bezeichnende Form des Zusammenlebens wird am sichersten dann erreicht, wenn der Ausländer inmitten seiner Familie lebt. Die Familie gibt ihm den psychologischen Rückhalt, den er für die Auseinandersetzung mit der fremden Umwelt nötig hat, und sie nimmt ihm die Angst, daß er sich bei seiner Anpassung von der im gewohnten kulturellen Milieu verbliebenen Familie entfremdet.

Der Forderung „Die Familien sollten so großzügig und so schnell wie möglich zusammengeführt werden“ widerspricht jedoch eine zweite auf merkwürdige Weise: „Nebeneinander zu empfehlen“ sei „die interaktionistische Integration der Gastarbeiter einschließlich nachreisender Familien’ und ihre Kündbarkeit bei neuen wirtschaftlichen Restriktionen“. Dieser Vorschlag erscheint zunächst unverständlich, denn an anderer Stelle wird die mangelnde Bereitschaft zur Anpassung beklagt – zum Beispiel der Widerwille, die deutsche Sprache zu erlernen – und als Grund angegeben, daß viele ausländische Arbeitnehmer erwarten, bald in die Heimat zurückzukehren. Jener Satz leuchtet erst dann ein, wenn man erkennt, daß die „Pufferfunktion“ der Gastarbeiter, „die als Lückenbüßer für die deutsche Wirtschaft angeworben und in Krisenzeiten oder in Zeiten der Rezession als erste wieder entlassen werden“, eben nicht verurteilt wird, sondern als erwünscht oder zumindest als unabänderlich gilt: „Ausländische Arbeitnehmer sind ein auf Zeit angeworbener ‚Produktionsfaktor Arbeit‘.“