Die CDU flieht die eigene Geschichte

Von Erhard Eppler

Die CDU/CSU sucht in der Ostpolitik die totale Konfrontation in einem Augenblick, wo die Verhandlungen besser zu laufen beginnen, als manche Kenner der Materie erwartet hatten.

Dabei haben die Besonnenen in der Union mindestens ebensoviel Angst vor einem Erfolg wie vor einem Mißerfolg ihrer Operation: Man stelle sich einen Kanzler Kiesinger vor, der 1971 noch einmal pathetisch erklären könnte, er wolle die Verständigung und das Gespräch mit jenem Phänomen, also dem anderen Teil Deutschlands, einem Gebilde, das es als Staat gar nicht gibt! Ein internationales Hohngelächter wäre ihm sicher, und nicht nur ihm.

Nein, die Union hätte nur zwei Möglichkeiten: Entweder würde sie innenpolitisch ihr Gesicht verlieren, indem sie genau da weitermachte, wo Brandt aufgehört hätte. Oder sie würde sich außenpolitisch isolieren, und zwar in allen vier Himmelsrichtungen. Wenn trotzdem, die Parole Kampf heißt, so muß man wohl auf die erste Epoche der außenpolitischen Konfrontation in der Bundesrepublik, also zur ersten Hälfte der fünfziger Jahre zurückgehen, um dies zu verstehen. Im Blick auf sie mag noch vieles umstritten sein, eines aber nicht: Damals: legte Konrad Adenauer den Akzent auf die rasche Integration der Bundesrepublik in das westliche Bündnissystem, während die SPD ausloten wollte, ob unter Verzicht auf ein solches Bündnis noch einmal zusammenzufügen sei, was von Deutschland übriggeblieben war.

Die interessanteste Wertung dessen, was sich damals vollzog, stammt von Eugen Gerstenmaier, dem niemand widersprach, als er am 25. Juni 1963 als Präsident des Bundestages zur Begrüßung von John F. Kennedy in der Paulskirche folgendes Fazit zog: „Die Entschlossenheit und Verläßlichkeit, mit der sich die Vereinigten Staaten von Amerika gerade hier in Deutschland für die Sache der Freiheit in der Welt engagiert haben, ist zwar nicht die Ursache, wohl aber die praktische Voraussetzung auch für die grundlegende Neuorientierung der deutschen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Ursache ist die innere Wandlung der Deutschen, unsere Einsicht in tragische geschichtliche Zusammenhänge und unsere darauf stehende Absage an die Ideale und Methoden des alten souveränen Nationalstaates. Wir haben bewußt auf seine Wiederherstellung als einer unabhängigen. Größe zwischen Ost und West verzichtet zugunsten einer neuen, dauernden Gemeinschaft der Staaten Europas und der atlantischen Welt. Wir haben damit mehr getan, als aus der Not der Niederlage eine Tugend zu machen.“