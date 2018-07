Im heißen Sonner des Jahres 1968 entdeckten italienische Archäologen etwa 90 Kilometer von Neapel entfernt, in einem altgriechischen Grab in Paestum, fünf bemalte Grabplatten, die inzwischen in der Fachwelt zu den berühmtesten Denkmälern antiker Malerei zählen.

Man muß, um die Sensation dieses Fundes würdigen zu können, wissen, daß die griechische Monumentalmalerei im Gegensatz zu unzähligen Beispielen der Vasenmalerei so gut wie vernichtet ist. Nur im Abglanz der späteren etruskischen Grabkammern in Tarquinia und Chiusi oder im Nachklang der römischen Freskomalerei vermögen wir uns ein schwaches Bild von der Großartigkeit dieser griechischen Kunstrichtung zu machen, die von den Griechen selbst noch vor den Wunderwerken der Architektur und Plastik an die erste Stelle gesetzt wurde.

In den etruskischen Gräbern fanden sich schon zahlreiche Sportszenen, die auf griechische Vorbilder zurückgehen, so auch die erst 1958 mit der Teleskopmethode nach Lerici entdeckte Tomba degli Olimpiadi. In einem der unter großen Grabhügeln verborgenen Gräber fand sich auch die Darstellung eines Tauchers oder, wie wir heute sagen würden, eines Wasser- oder Kunstspringers. In dem nun in Paestum entdeckten Freskenzyklus gab die Deckplatte dem Grab den Namen, „Grab des Tauchers“, während die vier übrigen Platten, die den Sarg bildeten, innen mit den Szenen eines Totenbankettes bemalt sind.

Auf dieser Deckplatte ist ein nackter junger Mann zu sehen, der von der Höhe eines Sprungturmes herab vor einem weiten, hellen Hintergrund kopfvor in gestreckter Haltung ins azurblaue Meer springt. Der Archäologe Professor Mario Napoli, der die erste populäre Veröffentlichung über die aufregenden Funde auf den italienischen Büchermarkt brachte, glaubt auf Grund der weitgehenden Abstraktion der Gestalt des Tauchers, welche die Realität einiger anatomischer Details von jeder Beziehung zum Alltäglichen trennt, in dieser Figur ein ungewöhnliches Todessymbol zu sehen, ausgedrückt durch einen Sprung, der uns vom irdischen Leben ins Jenseits bringt.

Ob dem so ist, mag dahingestellt sein. Finden wir doch in Malereien der etruskischen Gräber, die auf griechische Vorbilder zurückgehen, viele Sportdarstellungen, die auf die weltlichen Freuden und Passionen des Verstorbenen hinweisen – ohne eine direkte Beziehung zum Tode zu besitzen. Ob dieser antike Turmspringer nun als sportliches Memento mori zu gelten hat oder nicht, so ist er doch immer ein interessantes Denkmal der Sportgeschichte, das zeigt, daß die Griechen, zumindest jene in Magna Graecia, schon zu Beginn des fünften vorchristlichen Jahrhunderts ebenso wie die Etrusker offenbar mit der Kunst des Wasserspringens wohlvertraut waren.

Im Umkreis der majestätischen Tempel Paestums wurde auch bei den jüngeren Ausgrabungskampagnen ein größeres Schwimmbad freigelegt, das aber bereits aus hellenistischer Zeit stammt. Es erinnert in seiner Anlage an das schon bekannte, wesentlich ältere Schwimmbassin, das zum Gymnasion gehörte. Aus diesen „swimmingpools“ entwickelten sich dann in römischer Zeit schließlich die Thermen, jene prachtvollen Badepaläste, die riesige Erfrischungs- und Erholungszentren waren. Bei ihnen blieb zwar die Palästra immer noch erhalten, aber der Schwerpunkt lag nun ganz bei den überwuchernden Badeeinrichtungen mit ihren Schwimmbädern. In Pompeji existiert noch aus dem Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts eine Anlage, bei der Palästra und Thermen sich noch etwa das Gleichgewicht halten. Sie stellt das Verbindungsglied dar in der Entwicklung vom griechischen Gymnasion, wie wir es in Paestum noch vor Augen haben, zu den gewaltigen römischen Thermen der Kaiserzeit. Adolf Metzner