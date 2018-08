Radio Kairo zu den Lösungsvorschlägen des amerikanischen Präsidenten für den Nahostkonflikt:

„Nach der amerikanisch-israelischen Logik, wenn wir das als Logik bezeichnen dürfen, müssen Ägypten und die übrigen arabischen Staaten mit der israetischen Besetzung ihrer Territorien zufrieden sein und die Besetzung akzeptieren. Sie dürfen auch gar nichts unternehmen, um diese besetzten Gebiete zu verteidigen und zu befreien. Das Volk von Palästina muß auch aufhören, seine Rechte zu erkämpfen. Dies alles, weil Israel, nach der amerikanischisraelischen Logik, diese Gebiete zur Gewährleistung seiner Sicherheit braucht. Andererseits wird die Rückkehr der Palästinenser als eine Gefahr für die Sicherheit der Rasse Israels dargestellt. Im Sinne dieser Logik hat Präsident Nixon seine letzten Erklärungen abgegeben.

Die Araber haben mehrmals und vor der ganzen Welt erklärt, daß sie nur die Befreiung der besetzten Gebiete anstreben, und daß das Volk von Palästina nur nach Palästina zurückkehren möchte, um dort Seite an Seite mit den jetzigen Einwohnern Israels einen weltlich-demokratischen Staat unter UNO- und Weltmeinungskontrolle bilden zu können. Die USA und Israel lehnen auch das ab. Die Israelis führen zur Zeit eine heftige Kampagne wegen der Lage am Suezkanal. Sie fürchten, die VAR könnte versuchen, den Kanal zu überqueren, um die besetzten Gebiete zu befreien. Ist es nicht unser Recht und unsere Pflicht, das Land zu verteidigen und zu befreien?

Der amerikanische Präsident Nixon sprach in seinen letzten Erlärungen über die sicheren Grenzen Israels. Wenn wir mit der Logik des amerikanischen Präsidenten schritthalten möchten, stellen wir die Frage: Warum braucht Israel diese Grenzen, wenn es von uns und mit der UNO-Garantie die Grenzen vom 4. Juni 1967 zuerkannt bekommt, vorausgesetzt, daß es die Rechte des palästinensischen Volkes anerkennt? Alle diese Fragen werden unbeantwortet bleiben, da das ganze Spektakel in keiner Weise mit dem Frieden und der Sicherheit in Zusammenhang steht, sondern mit den aggressiven, expansionistischen Gelüsten der USA, Israels und auch Großbritanniens im Nahen Osten in Einklang stehen.

Das ganze Gerede darf uns nicht irritieren oder ablenken. Wir müssen zwei Ziele ins Auge fassen und ihre Verwirklichung anstreben: Die besetzten Gebiete müssen befreit werden, und das Volk von Palästina muß seine Rechte wiedererlangen. Wir sind sicher, daß wir beide Ziele erreichen und verwirklichen können.“