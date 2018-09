Hamburg

Der letzte Satz im Paragraphen 8 (2) des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk lautet: „Von den Mitgliedern des Rundfunkrates aus dem Land Niedersachsen sollen höchstens vier, aus dem Land Schleswig-Holstein und aus der Freien und Hansestadt Hamburg je zwei Mitglieder dem Bundestag, einem Landtag oder der Bürgerschaft angehören.“ Macht zusammen: höchstens acht. Doch dem neuen NDR-Rundfunkrat, der in der nächsten Woche zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, werden fünfzehn Parlamentarier angehören.

Sechs kommen aus Hannover, fünf aus Hamburg, vier aus Kiel. Und sämtliche Rundfunkratsmitglieder sind straff parteigebunden; die Machtverhältnisse halten sich die Waage: Von den 24 Mitgliedern gehören je elf der SPD und der CDU und zwei der FDP an, wobei der Hamburger FDP-Vertreter dank Hilfe der SPD, der Kieler mittels Unterstützung der CDU in das leitende Aufsichtsgreminum des Norddeutschen Rundfunks gekommen ist.

Daß weit mehr Parlamentarier in diesem Rundfunkrat sitzen, als die Soll-Bestimmung mitsamt ihrer „höchstens“-Ermahnung zuläßt, wird in den Staatskanzleien der drei Bundesländer – und nicht nur dort – als Ausdruck stärkerer Politisierung von Rundfunk und Fernsehen im norddeutschen Raum empfunden. Bezeichnend dafür ist auch, daß die neuen Rundfunkratsmitglieder im Landtag von Niedersachsen wie in der Hamburger Bürgerschaft von den Fraktionen jeweils en bloc in Mindestzahl vorgeschlagen wurden, so daß dem Parlament gar keine Wahlmöglichkeit blieb. Nur im Kieler Landtag, wo die SPD die Auswahl von drei aus vier Kandidaten ermöglichte, kam es zu einer geheimen Zettelwahl. Ihr Ergebnis: die SPD von Schleswig-Holstein hat nur noch zwei statt bislang drei Vertreter im Rundfunkrat, die CDU und die FDP (in Kiel in Koalition) haben drei und einen. Es gab tumultartige Szenen. Die Kieler SPD-Oppositionsführer Joachim Steffen erklärte, die CDU habe „eindeutig auf die Stimmen der NPD spekuliert“.

Im harten Kampf der Parteien hatten die beiden Kirchen keine Chance. In Hamburg und in Niedersachsen brach die CDU mit dem Brauch, hier einen evangelischen, dort einen katholischen Kirchenvertreter zu nominieren. Weder dem Hamburger Bischof Wölber noch dem Osnabrücker Domkapitular Brandenburg ließ man eine Lücke in der Phalanx der Parteien. Die CDU-Freundlichkeit in christlichen Kreisen ist dadurch gewiß nicht gesteigert worden; in den Informationsdiensten sowohl der katholischen wie der evangelischen Kirche wird darauf hingewiesen, daß der Anstoß zur Ausbootung der Kirchenvertreter von dem Hamburger CDU-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Echternach ausgegangen sei.

Der Rundfunkrat muß den Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks wählen. Die Mitglieder aus Niedersachsen wie aus Hamburg haben da strikte „Empfehlungen“ erhalten. Im Paragraph 10 (1) des Staatsvertrages ist davon die Rede, daß die Rundfunkratsmitglieder „bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten“ haben und daß sie „in ihrer Amtsführung an Aufträge und Weisungen nicht gebunden“ sind. Und im Paragraphen 8 (2) steht, daß „alle“ Mitglieder „Erfahrungen oder Kenntnisse auf dem Gebiet des Rundfunks besitzen“ sollten. Und wenn „soll“ auch nicht „muß“ ist – die Praktizierung dieses Staatsvertrages bei der Wahl des neuen Rundfunkrates hat bei neutralen Beobachtern ärgerliches Kopfschütteln ausgelöst. rst.