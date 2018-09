Inhalt Seite 1 — Gramcos Flucht nach vorn Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem ältlichen Eckgebäude an Luxemburgs Bahnhofsplatz 1 montieren IBM-Mechaniker eine Computeranlage vom Typ 360/40. Sie soll der Immobilienfonds-Gesellschaft Gramco dazu verhelfen, jetzt endlich ihr Werbeversprechen zu erfüllen, das sie 32 Wochen lang auf teuren Farbanzeigen abgab: „Falls Sie Bargeld innerhalb steht es Ihnen zu jeder Zeit innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung.“

Tatsächlich mußten die Gramco-Kunden, die das Immobilienfonds-Papier „Usif Real Estate“ gekauft hatten, bei Rückgabe wochenlang auf die Geldüberweisung warten. Ein Hamburger Anleger harrte genau 23 Tage. Nachdem er am 22. Mai seine Zertifikate im Werte von 3000 Dollar per Luftpost nach Nassau auf den Bahamas, zum Sitz der Gramco Management-Gesellschaft, geschickt hatte, stellte die dortige Fondsleitung am 8. Juni einen Dollarscheck aus. Dann vergingen weitere sechs Tage, bis der Hamburger die Zahlungsanweisung endlich erhielt.

So erhielt eine Zeitlang das Gerücht Nahrung, der vielschichtige Immobilien-Trust, der über 265 Millionen Dollar Fondsvermögen verfügt, sei mit seinen Hochhäusern, Parksiedlungen, Motels und Appartement-Silos – nach IOS-Muster – in Liquiditätskomplikationen geraten. Allerdings ist Gramco ein reiner Immobilien-Trust, während bei IOS die Immobilien nur eine Nebenrolle spielen.

Bislang, freilich, war das Gramco-Geschäft in der Bundesrepublik nicht sonderlich ergiebig. Im Monatsdurchschnitt dieses Jahres wurden Investment-Verträge im Werte von 9,125 Millionen Mark umgesetzt. Von April bis Juni stagnierte das Geschäft. Im Sog der IOS-Krise sank nicht nur der Kurs des Usif Immobilienzertifikats, sondern auch jener der Gramco Management-Aktie. Wie Cornfelds Trust, so hatte sich die Gramco vor einem Jahr Kapital durch den Verkauf eigener Aktien verschafft. Sie stieß zehn Prozent Anteile ihrer Bahamas-Gesellschaft Gramco Management Ltd. für insgesamt zehn Millionen Dollar ab.

Zunächst stiegen die Kurse hektisch von 40 Mark (Emissionskurs) auf 68 Mark und schmolzen dann während der tiefsten Baisse auf ein Drittel zusammen. In der vergangenen Woche bewegte sich der Kurs um die 30-Mark-Grenze.

Um das Tief zu überwinden, in das nahezu alle ausländischen Investmentfonds gerieten, treten die Gramco-Manager jetzt die Flucht nach vorn an. Sie starteten eine Werbetournee durch die Bundesrepublik und hoffen, durch verstärkte Informationsbemühungen das Mißtrauen deutscher Anleger besiegen zu können. Vier Top-Manager der Gramco – an der Spitze Vizepräsident Pierre Salinger, ehemals Pressechef des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy – stellten sich in Hamburger, Düsseldorfer, Frankfurter und Münchner Grandhotels zur offenen Diskussion.

Fragen nach der gegenwärtigen Finanzlage beantwortete Salinger souverän: „Wir haben genügend Reserven, denn 20 Prozent des Fondsvermögens liegen auf Bankkonten. Sie reichen aus, um alle Rückflüsse aufzufangen.“ Warum diskutierten die von Nassau ausgesandten Bosse in Hamburg mit Bankdirektoren? Dazu Salinger: „Wir haben den deutschen Finanzleuten nur die Struktur der Gramco und unsere Anlageobjekte einmal vorstellen wollen. Wir suchen keinen Partner.“