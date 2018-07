Von Günther Baumann

Der Autor dieses Artikels ist Direktor der Neuen Heimat, Hamburg, nebenher aber als Journalist tätig. Der folgende Artikel basiert auf privaten Recherchen des Journalisten Günther Baumann.

Wer sich ein Haus kaufen will, hat oft die Wahl, es auf einem Erbbaugrundstück oder einem Eigentumsgrundstück zu errichten. Das eigene Stück Grund und Boden kostet meist mindestens soviel, wie als Eigenkapital für das ganze Haus gebraucht wird. Der designierte Eigenheimkäufer wird also den Bleistift zücken und eine kleine Rechnung aufstellen, etwa so:

Mir stehen zwei ungefähr gleichwertige, ähnlich gelegene Grundstücke zur Wahl, beide 800 Quadratmeter groß. Das eine muß beim Kauf des Hauses miterworben werden, über das andere hat der Bauträger bereits einen Erbbauvertrag abgeschlossen, in den ich für meinen zukünftigen Anteil eintreten müßte. Der Verkehrswert beider Grundstücke liegt bei etwa 30 Mark je Quadratmeter. Der Wert des Grundstücks liegt also bei 24 000 Mark, die ich bezahlen (oder genauer: mitfinanzieren) muß, wenn ich das Grundstück kaufe.

24 000 Mark kann ich aber heute leicht mit einer achtprozentigen Verzinsung anlegen. Das sind 1920 Mark im Jahr. Der geforderte Erbbauzins kostet dagegen eine Mark je Quadratmeter und Jahr. Ich hätte also für das Grundstück 800 Mark jährlich als Erbbauzins aufzubringen gegenüber einem Zinsverlust von 1920 Mark bei Kauf des Grundstücks.

Dieser augenblickliche finanzielle Vorteil, bei dem eine mögliche Wertsteigerung des Grundstücks nicht berücksichtigt ist, verleitet viele Hauskäufer zur Entscheidung für das Erbbaugrundstück – zumal dann, wenn ihr Eigenkapital für den Hauskauf ohnehin knapp ist.

Der Käufer glaubt, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Das glaubt er auch dann noch, wenn er als wachsamer und sogar argwöhnischer Mensch die im Kaufvertrag kleingedruckten Passagen über die Verpflichtungen aus dem Erbbaurecht gelesen hat.