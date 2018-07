Inhalt Seite 1 — Ellbogen reicht nicht mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, im Juli

Auch die Politiker müssen der Wissenschaft Tribut zollen. Die alte politische Standardausrüstung reicht dem Abgeordneten nicht mehr – ein gutes Gewissen, ein offenes Ohr fürs Volk, gesunder Menschenverstand und kräftige Ellbogen. Seine Arbeit ist zu kompliziert und zu differenziert geworden, als daß er sie ohne Kenntnis wissenschaftlicher Methoden und ohne wissenschaftliche Hilfsmittel bewältigen könnte.

Kein Wunder deshalb, daß im Bundestag die Akademiker auf dem Vormarsch sind. Von den 518 Abgeordneten haben 287 studiert, 16 davon schmückt die Professorenwürde. Eine beliebte Berufsbezeichnung im Bundestagshandbuch lautet „Dozent“. Zwar verbirgt sich dahinter keineswegs immer ein Hochschullehrer, aber es klingt immerhin akademisch.

Am deutlichsten sichtbar ist diese Entwicklung bei der SPD. In der 4. Legislaturperiode war etwa jeder dritte SPD-Abgeordnete Akademiker, bei den Neulingen des Jahrgangs 1969 sind es rund 60 Prozent. Je größer die Bedeutung wissenschaftlicher Vorarbeit wird – schon um der Expertokratie in den Ministerien Paroli bieten zu können –, desto mehr ist die Zahl der Assistenten gewachsen. Noch 1965 besaß die CDU davon nur neun, die FDP vier und die SPD 24. Heute lauten die Zahlen CDU/CSU: 40, FDP: sechs, SPD: 33. Das Niveau der SPD-Assistenten war immer schon beachtlich; einige von ihnen sind Professoren, andere Abgeordnete geworden. Von der besonders schlagkräftigen SPD-Assistenten-Mannschaft der letzten Legislaturperiode sind eine ganze Reihe in verantwortungsvolle Posten in die Ministerien übergewechselt. Die Union hat ihre Assistentengruppe, seit sie in die Opposition geraten ist, stark aufgestockt. Zwar haben nicht alle Mitglieder wissenschaftliche Qualifikation, aber es gibt etwa zwei Dutzend, die entweder wissenschaftliche Ausbildung oder Verwaltungserfahrung oder beides besitzen.

Neben diesen Fraktionsassistenten, die entweder den Arbeitskreisen oder der Fraktionsführung zugeordnet sind, gibt es noch ein Heer von Abgeordneten-Assistenten. Seit dem Frühjahr 1969 kann jeder Abgeordnete einen Assistenten anstellen. Er erhält dafür monatlich 1628 Mark aus der Bundeskasse. Fast alle Bonner Parlamentarier haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht – freilich auf die verschiedenste Weise: Manche haben zwei Halbtagskräfte eingestellt (für den Wahlkreis und für Bonn), manche leisten sich jetzt eine besonders qualifizierte Sekretärin, andere haben sich zusammengetan, um einen guten und politisch versierten Wissenschaftler bezahlen zu können. Rund 600 solcher Assistenten werden in den Listen des Bundestags geführt. Etwa 80 davon – die Schätzungen schwanken stark – können zu Recht als wissenschaftliche Assistenten bezeichnet werden.

Bei so viel wissenschaftlicher Ambition der Parlamentarier durfte auch die Bundestagsverwaltung nicht zurückbleiben. Der wissenschaftliche Dienst ist in den letzten Jahren ständig ausgebaut worden und beschäftigt heute rund 360 Mitarbeiter, davon 114 im höheren Dienst. Eine Organisationsreform soll diesen Dienst effektiver machen.

Bisher zerfiel er in drei große Gruppen: juristische Dokumentation, Fachdokumentation und den Ausschußdienst. Der Nachteil dieser Organisation bestand darin, daß die Querverbindungen ziemlich zufällig waren und in den verschiedenen Gruppen ähnliche Probleme separat behandelt wurden. Doppelarbeit war nicht selten, zwischen aktueller politischer Arbeit (Ausschußdienst) und grundsätzlichen Überlegungen (wissenschaftlicher Dienst) gab es keine organisatorische Verknüpfung. Jetzt sind diese drei Gruppen von Hilfsdiensten zusammengefaßt und in mehrere Fachbereiche gegliedert: Parlament, Äußeres, Innerdeutsches, Verteidigung, Recht und Inneres; Haushalt und Finanzen; Wirtschaft und Verkehr;