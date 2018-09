Deutsche Firmen vor dem Röntgenschirm, von Rudolf Warnke, Verlag moderne industrie, München, 269 Seiten, Leinen, DM 24,80

Wer da glaubt, mit einer Kenntnis der deutschen Aktiengesellschaften das Wesen und die Struktur der deutschen am Wirtschaftsleben beteiligten Gesellschaften erfassen zu können, ist in einem grundlegenden Irrtum. Denn die Aktiengesellschaften umfassen nur etwa zwei Prozent aller deutschen Wirtschaftsunternehmen, wenn auch zugegeben sei, daß es sich bei diesen zwei Prozent um die wesentlichsten handelt. Es ist aber nicht abzustreiten, daß der Blick auf die Aktiengesellschaften allein für den Betrachter ein schiefes Bild ergibt.

Allein deshalb ist es ein verdienstvolles Unterfangen von Rudolf Warnke, einmal die ganze Breite der Gesellschaftsformen von Unternehmen aufzuzeigen. Er hat 5000 Unternehmen untersucht. Die Analyse zeigt seine Ergebnisse hinsichtlich Umsatz- und Gewinnsituation, Kapital- und Vermögensstruktur, Investitionen, Patente, Lizenzen und Gehälter in den verschiedenen Branchen und Betriebsgrößen.

Es bleibt die Frage offen, ob die Auslese, die der Autor getroffen hat, wirklich repräsentativ und aussagefähig für die Allgemeinheit der Unternehmer ist, wie er es dem Leser gern nahelegen will. Immerhin zeigen doch die zum Teil recht überraschenden Ergebnisse, daß manche Fehl- und Vorurteile korrigiert werden müssen.

Der Schluß des Werkes, der sich mit den Chancen des Überlebens für die Unternehmer befaßt, scheint ein wenig zu pessimistisch auszufallen. Warnke sieht kaum Ansätze für ein Überleben auf Dauer, weil der Unternehmer zwar auf sehr speziellen Gebieten fast überinformiert ist, jedoch die großen Zusammenhänge allzusehr vernachlässigt. Mir will scheinen, daß in schwierigen Situationen die Unternehmer bisher noch stets Mittel gefunden haben, Klippen zu überwinden. Sollte Warnke recht behalten, daß die Uninformiertheit die tödliche Krankheit ist, werden sich auch die Unternehmer in zunehmendem Maße mehr und besser informieren. mb.