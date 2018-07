Auch ein großer Philosoph ist noch lange kein Wirtschaftsexperte. Selbst einem Jean-Paul Satre können Denkfehler unterlaufen.

Si tacuisses – hättest du doch geschwiegen, wir hätten dich weiter für einen Philosophen gehalten. So spotteten die Römer, wenn sich jemand durch seine Reden, selber bloßgestellt hatte.

Nun wird es zwar niemand wagen wollen, Jean-Paul Sartre die Qualifikation als Philosoph abzusprechen. Dagegen hat der große Mann mit seinem Interview im Deutschen Fernsehen mehr als deutlich gemacht, daß bedeutende Leistungen auf dem Gebiet von Literatur und Philosophie noch lange nicht dazu befähigen, sich auch zu sozialen und wirtschaftlichen Vorgängen sachverständig zu äußern.

Es hat wenig Sinn, sich mit Sartre darüber zu streiten, ob Frankreichs Fabriken schlimmer als Zuchthäuser sind und ob das Verbot einer linksextremen Postille, die zu Umsturz und brutaler Gewalt aufruft, ein besonders eindrucksvolles Beispiel für Meinungsterror ist. Darüber kann man sicher sehr verschiedener Meinung sein.

Nicht mehr reine Ansichtssache sind dagegen logische Fehler. Ein solcher Schnitzer unterlief Sartre unter anderem, als er einerseits das drückende materielle Elend der arbeitenden Klassen beklagte, andererseits aber das Schicksal der kleinen Bauern und Händler als Beispiel für die brutale Unterdrückung und Vergewaltigung bestimmten Gruppen der Bevölkerung durch die herrschenden Kreise“ zitierte. Ein Terror, der Gegenterror rechtfertigt?

Wohl kaum. Eine simple Rechnung zeigt nämlich, daß der materielle Wohlstand der breiten Masse sich nicht dadurch fühlbar heben läßt, daß man dieReichen zwingt, ihren Konsum auf das Durchschnittsniveau zusenken. Mehr ließe sich übrigens auch in einer sozialistischen Wirtschaft nicht erreichen.

Der eigentliche Reichtum eines Rothschild in Frankreich oder eines Flick in der Bundesrepublik drückt sich ja nicht in den Konsumausgaben aus. Er steckt als Kapital in Maschinen und Fabriken – und da müßte erauch nach, einer Sozialisierung bleiben. Ohne Schaden für den künftigen Wohlstand lassen sich die Mittel für Investitionen nun einmal nicht konsumieren.