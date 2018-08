Die asiatischen Alliierten der Regierung in Pnom Penh verstärken ihr Engagement in Kambodscha. Während die Vereinigten Staaten nur noch mit Militärberatern und Flugzeugen in den kambodschanischen Konflikt eingreifen, hat die südvietnamesische Regierung am vergangenen Wochenende neue Truppen in das Nachbarland geworfen. Kampfverbände in einer Stärke von 2500 Mann stießen entlang der Fernstraße Nr. 1 in den Südosten des Landes vor. Gegenwärtig hat Saigon noch 20 000 Soldaten in Kambodscha stationiert.

Nach längerem Zögern hat sich nun auch die thailändische Regierung entschlossen, mit Truppen in die kambodschanischen Auseinandersetzungen einzugreifen. Bangkok will im August 3000 Freiwillige in das Nachbarland entsenden.

Die vor einigen Wochen aus ihren Stützpunkten nahe der Grenze zu Südvietnam vertriebenen nordvietnamesischen Truppen haben inzwischen neue Stützpunkte errichtet, die nach Angaben der kambodschanischen Regierung etwa 70 bis 160 Kilometer von der südvietnamesischen Grenze entfernt liegen. Ein Zentrum der Nordvietnamesen und Vietcongs ist auch die alte Tempelstadt Angkor. Das Gebiet war von der kambodschanischen Regierung ursprünglich zur offenen Stadt erklärt worden, soll aber inzwischen wiederholt von alliierten Flugzeugen angegriffen worden sein.

Bei seinen Bemühungen um eine Rückkehr nach Kambodscha hat der gestürzte Staatschef Prinz Sihanouk auch die Unterstützung Frankreichs. Der chinesische Ministerpräsident Tschou En-lai erklärte in einem Interview, der französische Planungsminister Bettencourt habe ihm während seines kürzlichen Besuchs in Peking „ausdrücklich“ versichert, daß Frankreich weiterhin „fest“ die von Sihanouk verfolgte Politik der Unabhängigkeit, des Friedens und der Neutralität unterstütze.