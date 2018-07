Inhalt Seite 1 — Und was tut Springer sonst noch? Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Mittwoch, 22. Juli: „Einige Tage im Leben des Axel Springer“

Also abermals Springer, Axel für die einen, Axel (und vor allem) Cäsar für die anderen. Da hatte, was man nicht verdrängen sollte, Klaus Harpprecht vor geraumer Zeit einen feinsinnig ergebnislosen Dialog mit Deutschlands größtem, reichstem, am schwärzesten verteufeltem, mit höchstem Lob emporgehudeltem und jedenfalls am heftigsten umstrittenem Zeitungs- und Zeitschriftenverleger geführt; und da hat nun Renate Harpprecht, Ehefrau von Klaus, den Axel (und auch) Cäsar Springer so gezeigt, wie die von ihm inspirierte Kolumne in seinem Hamburger Abendblatt betitelt ist: „Menschlich gesehen ...“

Ein Filmbericht über Axel (Cäsar ausgeklammert) Springer! Da wurden die Präliminarien zur Haupt- und beinahe Staatsaktion: bunte Bilder in Springers Radio- und Fernsehzeitschriften, Vorankündigung in seinen Zeitungen, dazu ein Interview im Spiegel.

Rundum-Erklärungen gab die Autorin ab: „Und wird mich die Linke zerreißen“; und einerseits sei Axel Springer, sieht man ihn politisch, kein ungefährlicher Mann, andererseits aber sollte er hier durchaus nicht als Polit-Meinungs-Cäsar gesehen werden, sondern alltäglich, wobei er womöglich nett und honett wirkt... Was kann ich, Renate Harpprecht, dafür?

Zum Filmbericht denn: Axel Springer hat recht, wenn er behauptet, daß Hertha BSC, Berlins führender, von ihm mittels Geldspritze aufgefrischter Fußballklub für die „Bundespräsenz“ seiner Stadt eine nicht zu überschätzende Blickfangrolle spielt (wozu angemerkt sei, daß Axel Springer seine Sportredakteure nicht angemessen bezahlen läßt). Renate Harpprecht hat unrecht, wenn sie kommentiert, der Medizin-Kassetten-Fernseh-Ausschuß der Springerkonzerntochter Ullstein AV wäre ein „Wissenschaftlicher Beirat namhafter Professoren“; er ist ein Erfolg verheißendes Funktionärsgremium. Axel Springer wiederum hat recht, wenn er konstatiert, „die schweigende Mehrheit der Jugend“ kaufe „unsere Erzeugnisse im entscheidenden Maße“. Und ein Springer-Diktum wie „Dem Abfall von Gott folgt der Abfall vom Menschen auf dem Fuße“ läßt sich wohl kaum widerlegen. Versäumt dagegen hat es Renate Harpprecht, ein entscheidendes und widerlegbares Springer-Wort zu widerlegen: „Ich bin nicht so dünnhäutig, wie ich erscheine.“ Natürlich nicht, man wird nicht zum Presse-Rockefeller, zum Rotations-Vanderbilt, wenn man zartfühlend ist; Aber wie dickfellig ist Axel Springer? Eine entscheidende Frage blieb unbeantwortet.

Und nicht nur diese. Renate Harpprecht, meist wohlgefällig anzusehen, marschierte an der rechten Seite Axel Springers durch Bildsequenzen. Daß sie ihr Thema mit Anti-Springer-Statements beschwerte, rückte sie nicht nach links. Solche Einblendungen waren, schon quasi dramaturgischer Gründe wegen, durchaus unnötig; und wer (was einem Springer-Redakteur praktisch unmöglich ist) einmal das Fernsehdrehgeschäft unmittelbar erlebt hat, der staunte ein wenig: über die Drehzeit von rund einem Vierteljahr, über die Möglichkeit, Filmmaterial für wenig mehr als vierzig Minuten stundenlang herunterzukurbeln, über den Aufwand im Etatrahmen des Senders Freies Berlin überhaupt. In solch großzügig gestecktem Rahmen hätte man präziser und eindringlicher berichten können. Können? Müssen.

Das heißt, Renate Harpprecht hätte sich auf ihr Thema rücksichtslos und ohne Seitenblicke beschränken sollen, auf den alltäglichen Springer somit, der in diesem Film übrigens in die Rolle des Ponderosa-Ranch-Besitzers geriet: Da ist immer was los; aber gearbeitet wird nie. Warum, so fragt man sich, hat Axel Springer zuwenig Zeit zum Golftraining (was man seinem Schlagansatz anmerkt, der linke Arm wirkt schwach)? Und was denn tut er, wenn er nicht seine Zeitungen. liest, einen Chefredakteur das Fetten von Absätzen lehrt oder seinem jüngsten Sohn eine Nestschlüpfer-Vogelart erklärt und sich dabei ornithologisch richtig verhält, indem er das Nest nicht berührt? Er tut eine ganze Menge, aber in diesem Bericht war darüber nichts zu erfahren. Das Spontan-Telegramm an den Freiherrn von Guttenberg, na und?