Von Theo Sommer

Verkommt der Mensch im Unrat der Zivilisation? Abermillionen mußten sich in den letzten Tagen diese Frage stellen. Es war, als habe Herkules nie die Ställe des Augias ausgemistet.

Giftige Smog-Wolken hingen über vielen Großstädten der Welt, vor allem über New York. Sydney in Australien lag unter einer Decke von Abgasen; am vorigen Sonnabend roch die Stadt nach faulen Eiern. Smog-Alarm gab es auch in Japan. In Osaka und Tokio litten viele Schüler unter Schwindelanfällen und Übelkeit; während der fünf Smog-Tage mußten 8000 Menschen mit bösen Reizungen der Augen und der Atemwege ins Krankenhaus.

Keiner, der noch zu sagen wagte, bei alledem handle es sich "nur" um eine Laune der Witterung, den Ausfluß einer seltenen atmosphärischen Inversion. Nein, was da tagelang die Sonne verdunkelte, die Nasen beleidigte und die Augen reizte, das waren die Nebenprodukte des Fortschritts: Industrieabgase zumal und die Auspuffdünste der Automobile. In der vorigen Woche konzentrierten sie sich so stark, daß es auffiel; aber sie sind auch sonst stets vorhanden. Das Gift ist immer um uns.

An der Via Appia sterben die Bäume ab, in den Palastgärten des Tenno verkümmern die Büsche und Sträucher. In einem Streifen von 300 Metern Breite beiderseits unserer Autobahnen enthält die Vegetation pro Kilo zwei Gramm Bleirückstände. Die Atemluft in München birgt 220 verschiedene Giftstoffe. Eine Untersuchung von 158 Frankfurter Müllmännern und Straßenwärtern ergab jüngst einen Bleigehalt im Blut, der medizinisch als gefährlich gilt.

Die Verschmutzung der Luft ist nicht der einzige Schaden, den der Mensch sich selber zufügt. Auch unsere Flüsse, Seen und Meere sind verpestet. Der Tiber ist eine offene Kloake, der Rhein ein schiffbarer Industrieabwasserkanal. In den englischen Flüssen Irwell, Tame, Rother, Mersey, Don und Avon besteht über die Hälfte des Wassers aus aufbereiteten Abwässern. Am Strand von Ostia baden nur noch Leute, die sich gegen Typhus und Gelbsucht immun glauben. Ein großes Ölfeld nördlich von Wangeroog bedrohte letzte Woche die Ostfriesischen Inseln. Ungezählte Strände in aller Welt sind wegen Verschmutzung gesperrt. In vierzehn US-Staaten sind Flüsse und Seen quecksilber-verseucht; der Fisch aus diesen Gewässern ist ungenießbar, ja giftig. Sogar die weiten Ozeane hat der Mensch schon verseucht: Thor Heyerdahl berichtete nach seiner Abenteuerfahrt mit der RA II, manchmal sei der Atlantik so schmutzig gewesen, daß seine Mannschaft sich nicht darin waschen konnte.

Das sind bittere Realitäten. Dazu kommen andere, nicht minder besorgniserregende: die Müllnot, die "Chemisierung" des ganzen Lebens, der Lärm. In der Bundesrepublik werden jedes Jahr 100 Millionen Kubikmeter Haus- und Industrieabfälle auf 50 000 Müllplätzen abgeladen, von denen nur jeder zwanzigste ordnungsgemäß angelegt ist; eine Million Autowracks verschandeln die Landschaft. Zwischen 500 000 und 600 000 Chemikalien werden heute industriell hergestellt und verwendet; 45 000 Pestizide sind allein in den Vereinigten Staaten registriert. Das Gift ist nicht nur um uns, es ist bereits in uns. Die Verwendung landwirtschaftlicher Chemikalien hat dazu geführt, daß die Muttermilch heute einen um 70 Prozent höheren Gehalt an DDT aufweist, als in Nahrungsmitteln erlaubt ist. Der Lärm schließlich: Ein jeder kann seinen Nachbarn verklagen, wenn dessen Hund störend bellt, aber welche Instanz schützt uns gegen den Startlärm von Flugzeugen, die das Hundegebell um ein Vielfaches überdröhnen?