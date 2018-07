Inhalt Seite 1 — Geprellt, gefoppt und verschaukelt Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Sie fühlen sich geprellt, gefoppt, verschaukelt, die Bewohner des Münchner Stadtteiles Lehel, sie sind aufgebracht gegen „die Stadt“, denn sie fürchten, daß ihnen, wie ein Architekt es ausdrückt, „das Haus unter dem Fernsehsessel abgebrochen wird“. „Die tun ja doch, was sie wollen“, lautet ihr resignierter Kommentar.

Das Lehel ist eines der ältesten Wohngebiete Münchens, ein reizvolles Stückchen Stadt, das im Osten von der Isar, im Westen vom Hofgarten begrenzt wird, das von der Prinzregentenstraße im Norden bis zum Isartorplatz im Süden reicht. Mitten durch dieses Viertel führt der Altstadtring, der das Lehel, wie es heißt, „verkehrstechnisch stark aufgewertet“ hat. Die Grundstückspreise stiegen entsprechend. Nach dieser Aufwertung erhebt nun die Verwaltungsbürokratie die Forderung, das Lehel zu „sanieren“. Zu sanieren freilich für die eigene Nutzanwendung, was soviel bedeutet, das Lehel in ein Geschäfts- und Verwaltungszentrum umzuwandeln.

Dies hätte zweifellos ohne allzugroßes Aufsehen, sozusagen auf dem kühlen Verwaltungswege geschehen können – es wäre schließlich nicht das erstemal, und die beteiligten Interessengruppen sind stark – denn, die Stadt hat das Lehel 1965 als Kerngebiet ausgewiesen. Und das heißt, daß es zu mindestens 51 Prozent mit Geschäftshäusern bebaut sein muß.

Daß das Lehel inzwischen zum Gesprächsstoff in Wohnungen, Kneipen und Amtsstuben wurde, daß fast jeden Tag etwas darüber in den Lokalzeitungen zu lesen steht, daß der Lehel-Skandal selbst vor der Bürotür des Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel nicht haltmachte, ist einer ungewöhnlichen Initiative zuzuschreiben.

Ein paar „Einzelkämpfer“ aus dem Baureferat sahen in jeder Beziehung Unerfreuliches auf das Lehel zukommen: die Entvölkerung und Verödung eines weiteren Stückes Innenstadt, ein Chaos in den Lehel-Straßen, die zu klein sind, um den in Bürostädten anfallenden Pendlerverkehr zu verkraften, und schließlich ein unzumutbar undemokratisches Umspringen mit den betroffenen Bürgern.

Man lud das „Münchner Forum e. V.“ ein, ein vor zwei Jahren gegründetes Bürgergremium, informierte über die Planungen und beschloß, die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Druck von unten soll die bedrohlichen Pläne von oben rückgängig machen. Durch das Forum erfuhr die Öffentlichkeit, daß 2720 Wohnungen mit 8000 Bewohnern den Neubauten von Großkonzernen weichen sollten. Spontan wurde im März eine „Interessengemeinschaft der Sanierungsbetroffenen“ (IGS) gegründet, die die Bürger unter dem Motto „Hände weg von unseren Wohnungen“ zum Protest aufruft. Die erste Nummer eines Blattes mit Namen „Lehel-Nachrichten“ erschien unlängst. In ihm heißt es: „Noch bestehen durchaus gute Aussichten, einer solchen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Erstens ist in einer demokratischen Stadtverwaltung nicht das Gewinnstreben einzelner Gruppen, sondern der Wille der betroffenen Bevölkerung oberster Richtsatz. Das bedeutet, daß man, wenn wir uns laut genug zu Wort melden und uns geschlossen wehren, uns einfach nicht übergehen kann.“