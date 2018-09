Die Hoffnungen auf einen ruhigen Sommer in Nordirland haben sich nicht erfüllt. Das vergangene Wochenende brachte nach einer kurzen Ruhepause seit den Orange-Umzügen vom 12. Juli wieder Zusammenstöße zwischen Protestanten und Katholiken in Belfast und Londonderry. Die britische und die nordirische Regierung vermuten, daß hinter den neuen Unruhen die verbotene Irische Republikanische Armee (IRA) steht.

Erstes Opfer der härteren Haltung der britischen Truppen wurde ein 19jähriger katholischer Lehrling, den Soldaten angeblich mit einer Bombe in der Hand antrafen und gemäß eines Befehls ihres Oberkommandos ohne Warnung erschossen. Der britische Oberbefehlshaber hat jetzt eine Untersuchung eingeleitet, da die Katholiken bestreiten, daß der Lehrling eine Bombe trug. Zu schweren Auseinandersetzungen zwischen katholischen und protestantischen Iren kam es auch nach der Beerdigung des Jungen, an der 5000 Männer teilnahmen.

Durch Bomben- und Sprengstoff-Anschläge wurde in letzter Zeit schwerer Schaden angerichtet; so brannte in Newcastle die Telephonzentrale aus und in Belfast wurde ein Lagerhaus eingeäschert. Die nordirische Regierung erhöhte mittlerweile die Belohnung für Informationen über geplante Anschläge auf rund 450 000 Mark.

Das Verhältnis der Bevölkerung zu den britischen Truppen hat sich inzwischen weiter verschlechtert. Beschwerden von Seiten beider Konfessionen über brutales Vorgehen der Soldaten nehmen zu. So gingen britische Soldaten anfangs der Woche erstmals mit Gummiknüppeln gegen Frauen und Kinder vor, die ihre Fahrzeuge blockieren wollten.