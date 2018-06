In Kansas City wurden im Juli zwei Studenten festgenommen, von denen einer eine selbstgemachte Bombe bei sich trug. In Manhattan explodierten seit dem vergangenen Herbst mehrfach Sprengkörper in den Wolkenkratzer-Trutzburgen von Banken, Erdölfirmen und Versicherungsgesellschaften, eine sogar im New Yorker Polizeipräsidium.