Die ADIG Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH, getragen von einer Reihe deutscher Banken und von zwei Versicherungsgesellschaften, verwaltet zur Zeit ein Vermögen von knapp 1,5 Milliarden Mark. Für mehr als 20 Jahre Geschäftstätigkeit mag das wenig erscheinen. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß die ADIG als erste Investmentgesellschaft in der Bundesrepublik Pionierarbeit leisten mußte, so daß in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit das Vermögen nur langsam wuchs.

Wenn nicht alles täuscht, wird das Wachstumstempo in den kommenden Jahren größer werden. Die Kreditinstitute sind bemüht, aus Rationalisierungsgründen die Besitzer von kleineren Effektendepots zum Wechsel in Investmentfonds zu bewegen. Zum anderen werden die im Rahmen des 624-Mark-Gesetzes anfallenden „vermögenswirksamen Leistungen“ der Arbeitnehmer zu einem erheblichen Teil bei den Investmentfonds landen.

Für die Fonds bedeutet das einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Denn es fallen monatlich Buchungen und Gutschriften an, eine Arbeit, die rationell nur durch Computer zu leisten ist. Die ADIG trifft dafür zur Zeit die organisatorischen Vorbereitungen.

88 Prozent der Anteile der 8 Fonds wurden im vergangenen Geschäftsjahr über Banken verkauft, 6 Prozent über Versicherungsunternehmen und Vermittler und rund 6 Prozent direkt durch die ADIG. Die Gesellschafterbanken, an der Spitze die Commerzbank, sorgen in erster Linie für den Fondsvertrieb.

Dazu Dr. A. Model, Aufsichtsratsvorsitzender der ADIG und Mitglied des Direktoriums der Bayerischen Staatsbank: „Wir beschränken uns auf solche Vertriebswege, die ein ,Allfinanzangebot’ bieten. Sowohl der Anbieter als auch der Kunde sollen die Möglichkeit haben, aus einer Palette von Anlagemöglichkeiten zu wählen. Dies sind in erster Linie Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch selbständige Vermittler, soweit ihre Tätigkeit den Ansprüchen einer seriösen Anlageberatung genügt.“

Immer wieder ist auch bei der ADIG die Frage diskutiert worden, ob nicht der Vertrieb durch Vertreter(kolonnen) forciert werden sollte. Man wird den Vertreterstab ergänzen, aber nur sehr behutsam. Beschluß der ADIG: Ehemalige IOS-Vertreter werden nicht eingestellt. Sie sind zu hohe Einkünfte von der IOS gewöhnt. Bei der ADIG können sie nicht so viel verdienen. „Versuche, an die IOS-Verdienste anknüpfen zu wollen, könnten leicht dazu verführen, falsche Versprechungen zu machen.“

IOS-Vertreter, so war auf der ADIG-Pressekonferenz zu hören, sind ausschließlich auf den Verkauf getrimmt worden und nicht auf die Beratung des Kunden. Das IOS-Vertriebssystem ließ keinen anderen Weg zu. Überdies verstand es die IOS-Geschäftsleitung, ihren Vertretern die These von der unschlagbaren Idee der Vermögensanlage in Fonds so glaubhaft zu machen, daß die meisten Vertreter tatsächlich der Ansicht waren, etwas unschlagbares Gutes zu verkaufen. Skepsis gegenüber dem IOS-Chef Cornfeld und den Großverdienern seiner Umgebung hatte in den Hirnen vieler IOS-Vertreter einfach keinen Platz.