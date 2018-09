Die Bewohner der DDR fühlen sich nicht mehr länger im Wartesaal

Von Andreas Kohlschütter

Drei Wochen bin ich kreuz und quer durch die DDR gefahren – auf der Suche nach den ostdeutschen „Realitäten“. Ich habe festgestellt, daß dieses Land weder das ist, was sich noch immer viele im Westen darunter vorstellen, noch das, was der Propaganda-Apparat des Ulbricht-Regimes sich selbst und aller Welt einzureden versucht. Die DDR ist keine „sowjetische Besatzungszone“ mehr, kein „Phänomen in Gänsefüßchen“, kein „Unrechts- und Terrorstaat“, in dem geknechtete und ausgemergelte Häftlinge auf Befreiung- und auf Eßpakete von westdeutschen „Brüdern und Schwestern“ warten.

Sie ist aber auch noch lange nicht jener narrensicher programmierte, sozialistische Glücks- und Zukunftsstaat, der Träume Wirklichkeit werden läßt und einen ganz neuen, ganz anderen, viel besseren Menschen geschaffen hat. Die ostdeutschen Realitäten sind komplex, widersprüchlich, schwer einzuordnen.

Eine Reise in die DDR beginnt an jener berüchtigten Berliner Mauer, deren Grundsteine am 13. August 1961 gelegt wurden. Diesem 164 Kilometer langen, quer durch Berlin und um ganz Westberlin herumlaufenden Bauwerk, seinen Tonnen von ausgelegtem Stacheldraht, seinen gespenstischen Wachttürmen, seinen Minenstreifen, Hundelaufgittern, Beleuchtungsanlagen und den Tag und Nacht schußbereiten Maschinengewehren kann man nicht ausweichen. Diese Hürde der wohl abstoßendsten Staatsgrenze der ganzen Welt muß jeder nehmen und verkraften, der mit der DDR in Kontakt treten und ins Gespräch kommen will.

Der Schock trifft nicht nur westliche Besucher. Beim Anblick der Mauer gerät auch die Bereitschaft grundsätzlich positiv eingestellter DDR-Bürger, sich mit ihrem Staat zu identifizieren, ins Wanken. „Ich bleibe jedesmal wieder fassungslos vor dieser Mauer stehen“, meinte ein Chemiestudent aus Merseburg, der keine Verwandten in der Bundesrepublik hat und der sich in der DDR fest verwurzelt fühlt. Eine Oberschullehrerin aus Weimar, Parteigenossin und Gewerkschaftsfunktionärin, drückte sich so aus: „Wenn ich mit meinen Schülern in Berlin am Brandenburger Tor vor der Mauer stehe, herrscht stets dasselbe betretene Schweigen. Niemand sagt ein Wort, und mich überkommt das elende Gefühl, das Ende der Welt erreicht zu haben.“

Die Mauer macht’s möglich