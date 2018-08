Inhalt Seite 1 — Stuttgarter Eltern suchen Klassenzimmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart

Bildungsreform in aller Munde. Bildungsreform auf den Schreibtischen der Kultur- und Schulverwalter und in den Finanzausschüssen der Länder. Bildungsreform als Schulreform meint zugleich die Anhebung der Leistungsfähigkeit des Kindes, sobald es vom Wickeltisch runterkommt. Nicht von ungefähr kam es zur Frontenbildung. „Genossen“ und bürgerliche, pädagogisch engagierte Eltern eröffneten Kinderläden, um der Kreativität ihrer Kinder außerhalb überkommener Erziehungsstätten einen Platz zu schaffen. Zugleich entstanden auf staatlicher Seite die ersten auf Leistungsanhebung ausgerichteten Vorschulversuchsmodelle. Wissenschaftler garantierten für eine ordentliche Durchführung; auf sie ist Verlaß.

Kultusministerien und Schulämter berufen sich aber gemeinsam auf das wissenschaftliche Alibi, wenn Eltern es wagen, vom staatlichen Mitverantwortungsappell Gebrauch zu machen. Wenn nämlich Eltern Bücher von Pädagogen lesen und auswerten und danach ihr eigenes Grundschulreformmodell entwickeln – so geschehen in Stuttgart, im Mai dieses Jahres.

Eine Flugblattaktion hatte dreißig Elternpaare zusammengeführt. Von September an wollen sie für ihre schulpflichtigen Kinder einen Sonderstatus erreichen. Sie meinen, das staatliche Schulangebot biete zuviel diktierte Leistung und Manipulation, zuwenig Pädagogik, Psychologie und Raum für Kreativität. Die Eltern beantragten die Einrichtung einer Ganztagesklasse als eigenen Schulversuch. Dieses Modell berücksichtigt die Kriterien des Deutschen Bildungsrates und des Frankfurter Grundschulkongresses 1969, aber auch die der englischen Grundschulpraxis.

Die „Aktion Grundschule Stuttgart“ kritisiert die gesteuerte Disziplinierung der Kinder und das autoritäre Verhalten der Lehrer. Sie sieht zugleich einige fortschrittliche Lehrerinitiativen durch eine Schulorganisation behindert, die von oben herab durch eine Beamtenhierarchie gesteuert werde.

Dem Vorwurf der Eltern, die Schule fördere in ihrer bisherigen Form neurotisierende Konfliktsituationen, wird heftig widersprochen. Der Stuttgarter Kulturreferent: „Also ich kann nur finden, daß die Art des Grundschulunterrichts bisher doch immer nett und fröhlich gewesen ist!“ Der Sachbearbeiter des Oberschulamts: „Ich kann nicht feststellen, daß unsere schulischen Institutionen repressiv sind.“

Den Stuttgarter Eltern wollen sich interessierte Junglehrer anschließen. Doch auf der Suche nach einem Klassenzimmer werden die Eltern seit Mai von Kompetenz zu Kompetenz geschubst. Das baden-württembergische Kultusministerium erklärte, es könne den Versuch erst unterstützen, wenn die Stadt ihn unterstütze. Die Stadt Stuttgart berief sich auf das Oberschulamt. Das Oberschulamt verwies höflich an seinen Vorgesetzten, das Kultusministerium. Schließlich geriet die Sache in den Zustand der Prüfung. Das Oberschulamt will „prüfen, ob das, was die ‚Aktion Grundschule‘ hier vorgelegt hat, als Versuch gewertet werden kann“.