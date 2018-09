Inhalt Seite 1 — Agitprop in Cecilienhof Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Andreas Kohlschütter

Potsdam

Tausende von Besuchern strömen Sonntag für Sonntag ins Potsdamer Schloß Cecilienhof, den ehemaligen Landsitz des letzten Hohenzollern-Kronprinzen, wo am 17. Juli 1945 die „Großen Drei“, Churchill, Truman und Stalin, zur Gipfelkonferenz zusammentraten. Großen Autobussen entsteigen Reisegruppen aus allen Teilen der DDR und Touristen und offizielle Delegationen aus den anderen osteuropäischen Ländern. Menschen aus dem Westen sieht man nur selten – sie benötigen ein ostdeutsches Einreisevisum. Vielleicht sind sie auch gar nicht gern gesehen, denn unter ostdeutscher Regie präsentiert sich der Cecilienhof heute als eine Sehenswürdigkeit, die für recht plumpe kommunistische Indoktrinationszwecke ausgebeutet wird.

Die blonde Walküre, die zwei Russen und einen Ägypter durch den Cecilienhof führt und der ich mich anzuschließen versuche, ist gut gedrillt. Im Arbeitszimmer der sowjetischen Delegation bietet sie ihren hörigen Zuhörern eine mit antiamerikanischem Pfeffer gewürzte Skandalgeschichte um den Sessel Stalins. Ein amerikanischer Besucher hat angeblich aus diesem ehrwürdigen Stuhl einst ein Siegel herausgebrochen und in den USA davon serienweise Kopien anfertigen lassen. Der kapitalistische Wüstling soll mit seinem Diebesgut ein „blühendes Geschäft“ betrieben und den Siegelabdruck zu hohen Preisen verkauft haben, damit, wie sich die Blondine logisch wenig überzeugend ausdrückt, „an der New Yorker Wallstreet die Kurse steigen“.

Lange verweilen wir vor den aufgehängten amerikanischen Plänen für die Teilung Deutschlands, dem „Teheran-Plan“, dem „Morgenthau-Plan“ und dem „Truman-Plan“. Diese ausgiebig kommentierte Kartenschau soll den Besuchern klarmachen, daß die Teilung Deutschlands nicht ein Werk der Sowjetunion und Stalins, sondern der Anglo-Amerikaner gewesen ist. Dazu die linientreue Fremdenführerin: „Die Sowjetunion warnte vor jeglicher Teilung Deutschlands, und Stalin lehnte die amerikanischen Zerstückelungspläne sofort als undiskutabel ab. Stalins Respekt vor der Selbstbestimmung der Völker war es zu verdanken, daß im Potsdamer Abkommen ausdrücklich die Einheit Deutschlands festgelegt und anerkannt wurde.“

Kein Wort davon, daß noch auf der Gipfelkonferenz von Jalta, nicht einmal sechs Monate vor Potsdam, Stalin zusammen mit Roosevelt und Churchill eine Kommission eingesetzt hat, die sich mit konkreten Plänen zur Zerstückelung Deutschlands befassen sollte. Unerwähnt bleibt, daß auf der Potsdamer Konferenz von Teilungsplanen gar nicht mehr gesprochen wurde, weil in dem bereits zerstrittenen Lager der Weltkriegssieger jede Seite hoffte, für sich aus einem nichtgeteilten Deutschland machtpolitisch und vor allem wirtschaftlich mehr herausholen zu können. Die Cecilienhof-Propagandistin verschweigt natürlich auch, daß in diesen Räumlichkeiten, und zwar mit Stalins Zustimmung, Deutschland faktisch eben doch aufgeteilt wurde: wirtschaftlich durch die Schaffung von zwei getrennten Reparationszonen, politisch durch die Installierung von vier souveränen Besatzungszonen.

Der Blondine fällt auf, daß ich mir viele Notizen über ihre Ausführungen mache, ja, daß ich mich eines gelegentlichen Lächelns an besonders dramatischen Stellen, wo sie wünscht, daß ihr Publikum ernst bleibt, nicht enthalten kann. Sie hängt mich ab und schließt sich demonstrativ mit ihrem Grüpplein in einem der historischen Gemächer ein, wo ein besonders brutaler, angeblich von einem US-Journalisten entworfener Nachkriegsplan für Deutschland zu besichtigen ist, in dem auch die Kastration der deutschen Bevölkerung empfohlen worden sein soll. Ich bleibe allein und bin auf den gedruckten Fremdenführer angewiesen, der mir am Eingang überreicht wurde.