Betrachtung eines britischen Klubs

Von Alexander Rost

Von See aus gesehen, ist es das rechte der beiden Schlösser von Cowes, wo just die „Cowes Week“, das britische Pendant zur Kieler Woche, zu Ende ging. Cowes liegt auf der Insel Wight, an ihrer Nordküste. Davor und drum herum liegt das klassische Revier des Yachtsports; und hinter allem, was dort Geltung hat, steht das „Royal Yacht Squadron“. Es ist ein Klub – und was für einer...

Seine feste Burg ist jenes mehr altertümliche denn alte Schloß. Zu Nelsons Zeiten hatte an seiner Stelle noch ein von Palisaden umgebenes Haus gestanden. Vor dem dreistöckigen Kastell, neben Deviationsbaken (die man anpeilt, um die Mißweisung des Magnetkompasses zu ermitteln), weht am Signalmast die britische Kriegsflagge über einer gläsernen Veranda. Dicht über der Flutkante des Uferbollwerks dräut eine Reihe antiquierter Kanonenrohre. Einige speien heute noch, wenn auch keine Kugeln, so doch Feuer und Knall; es sind Startkanonen, die altstückmeisterlich von vorn geladen, doch sehr modern elektrisch gezündet werden. Der Klub geht mit der Zeit, freilich nicht gar so rasch. So läßt er sich, zum Beispiel, in seiner Festung von einem Regierungswechsel, mag er auch in seinem konservativen Sinne sein, durchaus nicht überrumpeln; und so hat denn Edward Heath die Bastion des „Royal Yacht Squadron“ nicht erstürmen können. Er wird es noch eine Weile belagern müssen.

Edward Heath besitzt eine mittelgroße ozeantüchtige Yacht und weiß sie erfolgreich zu führen. Da gibt es ein Hochseerennen, dessen Start von Zehntausenden von Zuschauern beobachtet, ansonsten aber kaum zur Kenntnis genommen wird. Das liegt an Ort und Zeit: Dieses Hochseerennen führt von Sydney in Australien nach Hobart auf Tasmanien, und das im Sommer der südlichen Hemisphäre, zu einer Zeit also, da auf der nördlichen Erdhälfte die Yachten im Winterlager liegen. Sydney? Hobart? Unter Kennern ist die Wettfahrt schon berühmt und ein bißchen auch berüchtigt.

Eine breitere Öffentlichkeit erfuhr davon erst, als Monate später die Polit-Public-Relations-Heath hat seine Erfolg witternde Nase in die „roaring fortieths“ gestern, in jene vierziger Grad südlicher Breite, die unter alten Seeleuten „die brüllenden“ heißen, weil dort starke Winde und Sturm, ungehindert von Landmassen, fast pausenlos von West nach Ost fegen. Wer in dem Rennen, das jeweils am 26. Dezember vor Sydney gestartet wird, als Sieger in Hobart eintrifft (es gibt mehrere Sieger, weil in mehreren Klassen gesegelt wird), der ist ein guter Steuermann. Edward Heath hat gesiegt. Und schon als Segler nur hätte er für das „Königliche Yacht-Geschwader“, das „Royal Yacht Squadron“, willkommen sein dürfen. Und außerdem ist er mittlerweile Chef der britischen Regierung. Und ferner ist er, was einem Männerklub einige Sorgen erspart, unbeweibt. Und endlich hat er als Konservativer ein legitimes Interesse, in den wohl konservativsten Klub der Nation einzutreten.

Doch das „Royal Yacht Squadron“ hat seinen Aufnahmeantrag abgelehnt, zunächst immerhin. Es ließ verlautbaren: Der Bürge habe das Gesuch zu spät eingereicht. Und mit soviel korrektem Klubstolz vor dem Premierministersessel navigierte sich das „Königliche Yacht-Geschwader“ in die sonst wie eine Pest gemiedene Presse. Die Meldung ging um die Welt: Edward Heath, der diesmal auch bei den Regatten der „Cowes Week“ wenig Glück hatte, muß sich noch gedulden, bis er seine 1320 Mark Aufnahmegebühr und den Jahresbeitrag von 480 Mark zahlen und sich zu den 343 Mitgliedern des „Royal Yacht Squadron“ gesellen darf. Und vorerst darf er auf seiner Yacht „Morning Cloud“ auch nicht jene Flagge setzen, die an martialische Zeiten im Segelsport erinnert, die Kriegsflagge eben.