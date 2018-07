Doktortitel machen manchmal Leute, vor allem aber machen sie Wissenschaftler: Aus dem Reservoir der Doktoranden rekrutiert sich der wissenschaftliche Nachwuchs der Hochschulen. Wenn das Bundeswissenschaftsministerium jetzt ankündigte, im Herbst ein Gesetz zur Förderung der Graduierten vorzulegen – in der Praxis ein Promotionsstipendienprogramm – dann kommt es damit einer immer dringender werdenden Not der Hochschulen entgegen, denen der qualifizierte Nachwuchs auszubleiben droht. Zugleich wird damit aber auch die landläufige Meinung widerlegt, in der Bundesrepublik herrsche eine Inflation der Doktorgrade.

Richtig ist, daß die Zahl der bestandenen Doktorprüfungen mit der Entwicklung der Zahl der Studenten und Hochschulabsolventen nicht Schritt gehalten hat. Im Jahre 1966 beispielsweise beendeten rund 23 000 Studenten ihr Universitätsstudium; im gleichen Jahr bestanden rund 7200 die Doktorprüfung. Davon waren 3100 Mediziner, bei denen die Promotion praktisch zum Studienabschluß gehört. An zweiter Stelle nach den Medizinern standen die Mathematiker und Naturwissenschaftler mit 1470 Promotionen, ihnen folgten die Juristen mit 733 und die Philosophen mit 722 Promotionen. Die absolute Zahl der Promotionen ist seit Mitte der fünfziger Jahre stetig zurückgegangen und hat gegenwärtig erst wieder den Stand von 1953 erreicht. Im gleichen Zeitraum haben sich aber die Studentenzahlen mehr als verdoppelt.

Daß immer weniger Nichtmediziner geneigt und in der Lage sind, nach dem Studienabschluß noch die Mühe der Promotion auf sich zu nehmen, hat manche Gründe, ausschlaggebend sind in den meisten Fällen aber finanzielle Überlegungen: Nur noch wenige Doktoranden können ihre Promotion selbst finanzieren oder sich von ihren Eltern bezahlen lassen. Wer im Ernst auf den "Doktor" reflektiert, dem bleibt meistens nichts anderes übrig, als eine Assistentenstelle anzunehmen, um sich über Wasser zu halten. An der Promotion wird in der Freizeit gearbeitet, und sie dauert Jahre. Das gilt auch für jene Doktoranden, die gar nicht die Absicht haben, auf die Dauer in der Hochschule zu bleiben.

Für den Staat ist das zweifellos die teuerste Art der Promotionsförderung: Denn die Doktoranden blockieren die Assistentenstellen, die ursprünglich einmal für den Hochschullehrernachwuchs gedacht waren, und zwar für die Promovierten ...

Minister Leussink versucht nun, diesen "Systemfehler" durch Gesetz zu beseitigen, nachdem die Länder noch im Frühjahr eine Vereinbarung mit dem Bund über ein Graduiertenprogramm als "Einmischung" in ihre Angelegenheiten abgelehnt hatten. Künftig sollen Graduierte nun zum Zwecke der "Forschungsförderung" – an der darf sich der Bund beteiligen – ein Stipendium von 900 Mark monatlich erhalten, Verheiratete 1100 Mark. Von Nebenpflichten sind sie befreit, falls sie nicht als Tutoren arbeiten wollen.

Nach der Vorstellung des Bundes wäre das Ziel des Graduiertenprogramms erreicht, wenn sich jeder sechste Absolvent eines Studiums entschließen würde, "den Doktor" zu erwerben. Diese Rechnung würde allerdings erst dann aufgehen, wenn sich auch die Ingenieure und Naturwissenschaftler für dieses Ziel einspannen lassen. Sie nämlich erhalten in der Regel schon nach dem Diplomexamen sehr viel lukrativere Angebote aus der Industrie.

