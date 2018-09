Inhalt Seite 1 — Dokumente der ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus dem Brief an. Bundeskanzler Brandt, in dem die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum deutsch-sowjetischen Vertrag Stellung nimmt:

„Hochverehrter Herr Bundeskanzler, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in dem beigefügten einstimmigen Beschluß vom 26. Mai 1970 zur Europapolitik nach Westen und nach Osten Stellung genommen ...

Von Anfang an haben wir die Bemühungen um die schnellere und vollständigere Vereinigung des freien Europa und die um Ausgleich mit den Staaten Mittel- und Osteuropas als Einheit angesehen. Auch die Bemühungen der Bundesregierung um die Festigung des freien Berlin, die Verbesserung der Lage in ganz Deutschland, die beabsichtigten Verträge mit der Sowjetunion, mit Polen und der Tschechoslowakei haben wir immer im Zusammenhang beurteilt...

Deshalb hatten wir der Bundesregierung empfohlen, die Unterschrift unter einen paraphierten deutschsowjetischen Vertrag erst zu leisten, wenn in den anderen Bereichen, vor allem hinsichtlich Berlins und der innerdeutschen Probleme, befriedigende Lösungen vorliegen.

Wir sind bereit, in vertraulichen Gesprächen mit der Bundesregierung im einzelnen darzulegen, was nach Meinung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter befriedigenden Lösungen dieser Fragen zu verstehen ist, und eine Verständigung darüber herbeizuführen.

Der deutsch-sowjetische Vertragsentwurf erfüllt zwar einige Erwartungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, läßt aber entscheidende Bedenken fortbestehen.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vermag ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung der Bundesrepublik Deutschland und Gegenleistung der Sowjetunion bisher nicht zu erkennen. Sie sieht für die Menschen im gespaltenen Deutschland noch keinen, Vorteil. Anders als bei der Politik früherer Bundesregierungen, die z. B. zur Aussöhnung mit Frankreich führten und dabei die Grundlage für die Schaffung der europäischen Gemeinschaften legten, vermögen wir in dem deutschsowjetischen Vertragsentwurf konstruktive, in die Zukunft gerichtete Elemente und Prinzipien einer besseren, friedlichen Ordnung für alle Europäer nicht zu erkennen ...