Normalisierung: eine Zukunftsaufgabe, kein einmaliger Akt

Von Marion Gräfin Dönhoff

Moskau, im August

Es könnte sein, daß die Ära, in der Politik vorwiegend darin bestand, die rechte Qualität und die ausreichende Quantität an Waffen zu schmieden, nun vorüber ist. Es könnte sein, daß jetzt die Zeit des Friedenschmiedens beginnt.

Den Vertrag, den Walter Scheel und seine Delegation in Moskau ausgehandelt haben, beschrieb der Bundesaußenminister bei seiner Rückkehr so: "Ein Vertrag, der uns, eingebettet in den Schutz der Allianz, in die Freundschaft mit unseren westlichen Partnern, jetzt auch ein Tor nach Osteuropa hin öffnet – ein Tor, das für uns in Deutschland neue Möglichkeiten eröffnet."

Freunde im Westen und keine Feinde im Osten – das wäre in der Tat eine kaum je dagewesene Situation für uns. Bisher pflegten wir in Kriegszeiten nach dem Motto "Viel Feind, viel Ehr’" stets mehr oder weniger allein gegen alle anderen zu stehen, im Frieden aber allzuoft mit dem Osten gegen den Westen oder mit dem Westen gegen den Osten.

Der Moskauer Vertrag dagegen soll – das ist sein ausdrückliches Ziel – den Frieden in Europa fördern und der Entspannung dienen. Er soll die Grundlage abgeben für eine Normalisierung zunächst zwischen den Verhandlungspartnern und später dann, in einem langen Prozeß der Synchronisierung, vielleicht auch zwischen West und Ost. Normalisierung bedeutet dabei nicht eine Angleichung der verschiedenen Gesellschaftssysteme, sondern daß man so miteinander umgeht "wie normale Menschen", auch wenn die Rivalität bleibt.