Die Ermordung des Ende Juli von den Tupamaros in Montevideo entführten nordamerikanischen Polizeiberaters Daniel Mitrione hat zur einer Verschärfung der innenpolitischen Situation in Uruguay geführt. Staatspräsident Pacheco Areco ließ sich vom Kongreß außerordentliche Vollmachten geben, die bestimmte Verfassungsbestimmungen über Verhaftung oder Prozeßordnung außer Kraft setzen. In einer bisher einmaligen Sonderaktion kontrolliert und durchsucht die Polizei das ganze Land, konnte aber nur wenige Verdächtige festnehmen, unter denen sich auch zwei Tupamaros-Führer befinden sollen.

Der 50jährige Mitrione war gleichzeitig mit dem 41jährigen brasilianischen Konsul Aloysio Mares Dias Gomode entführt worden. Wenige Tage später fiel den Guerilleros noch der US-Landwirtschaftsexperte Claude Fly in die Hände. Die Tupamaros hatten die Freilassung aller politischen Häftlinge verlangt, was Pacheco Areco mit der Behauptung zurückwies, einmal seien die Guerilleros „gemeine Verbrecher“ und zum anderen gebe es in Uruguay keine politischen Gefangenen.

Das Ultimatum der Entführer war am Sonntag abgelaufen; am Montag wurde Mitrione erschossen in der Hauptstadt aufgefunden.