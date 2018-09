Die Frage ist nun natürlich, ob jemand, der sich mit solchem Symbol schmückt, die symbolisierten Werte auch tatsächlich besitzt. Dieser Frage ist – wenngleich von anderem Ausgangspunkt und mit anderem Ziel – Dr. Dr. H. J. Eysenck nachgegangen, Professor für Psychologie an der Universität London und Leiter der psychologischen Forschungsabteilung am dortigen Psychiatrischen Institut. Professor Eysenck, der zeitweise ziemlich viel geraucht hat, dann aber die Kehrseite dieses Vergnügens spürte („Ich geriet beim Tennisspielen außer Atem und hustete frühmorgens“) und sich das Rauchen wieder abgewöhnte, vertritt die Theorie, daß Rauchen persönlichkeitsbedingt sei, das heißt, daß es letztlich von Erbfaktoren abhänge, ob und wie sehr jemand raucht. Eysenck unterscheidet zwischen „introvertierten“ und „extravertierten“ Persönlichkeiten, und auf Grund umständlicher Fragebogenuntersuchungen kommt er zu dem Ergebnis, daß vor allem die Extravertierten zum Rauchen neigen. Was aber ist nun charakteristisch für extravertierte Menschen?

Vier Persönlichkeitszüge hebt Eysenck besonders hervor: Geselligkeit, Lebhaftigkeit, Scherzhaftigkeit und Impulsivität.Und: „Extravertierte wechseln ihre berufliche Stellung häufiger, desgleichen ihre Ehepartner. Auch neigen sie zu vorehelichem und außerehelichem Geschlechtsverkehr. Ebenfalls sind ledige Mütter vorwiegend extravertiert..... Extravertierte trinken mehr Alkohol als Introvertierte und ziehen schärfer gewürzte Speisen vor. Sie haben beim Autofahren eher Unfälle und werden öfter wegen Verstöße gegen die Verkehrsordnung belangt.“

Extravertierte sind also auf jeden Fall interessanter als Introvertierte. Zwar bescheinigt Eysenck den introvertierten Typen Zuverlässigkeit und sagt, daß sie sich besser für wissenschaftliche Arbeiten eignen als extravertierte, aber alles in allem läßt er sie doch so blaß erscheinen, daß man nur noch von Langweilern reden kann. Und natürlich – wie sollte es auch anders sein – handelt es sich bei diesen Langweilern um Nichtraucher oder doch vorwiegend um Nichtraucher. Denn die Extravertierten – so Eysenck – haben „eine Art ,Reiz-Hunger‘ ..., daher ihre Vorliebe für Kaffee und Alkohol, scharf gewürzte Speisen, vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehr und überhaupt ihre impulsivere und risikoreichere Lebensführung ...“

Eysenck kommt schließlich zu der Überzeugung, daß es vor allem Zigarettenraucher sind, die „extravertierte Verhaltensweisen zeigen, und zwar um so stärker, je mehr sie rauchen“.

Wieder müssen wir also feststellen, daß Raucher es im Leben leichter haben als die Nichtraucher. Und das gilt heute mehr denn je. Noch nie war ja gerade nach dynamischen, agilen, aggressiven Persönlichkeiten eine derart große Nachfrage wie in unserer dynamischen Zeit. Bei Bewerbungen um entsprechende Posten, wo natürlich immer auch Führungsqualitäten verlangt werden, ist der Nichtraucher, der Introvertierte (Eysenck: „Er liebt eher Bücher als menschliche Gesellschaft“), der introvertierte Nichtraucher von vornherein im Nachteil. All seine wissenschaftliche, ernste Zuverlässigkeit macht ihn, weil es ihm an Beweglichkeit fehlt, an der heute so viel bemühten „Entscheidungsfreudigkeit“, allenfalls zum idealen „Zweiten Mann“ (der die Fehlentscheidungen des impulsiven Ersten mit Mihe wieder ausbügeln muß).

Wenn der Londoner Psychologe recht hat, brauchte ein Personalchef auf der Suche nach Führungskräften zunächst nur zu fragen, ob jemand ein besonders starker Konsument von Zigaretten ist; wer das verneinen muß, der kommt schon vorab nicht in Frage. Und die nach Eysenck erbbedingte Anlage zu Introvertiertheit läßt den Nichtraucher natürlich auch auf dem Feld der Liebe als uninteressant erscheinen, da sogar ganz besonders. Wie wohl sollte man in ihm einen auch nur einigermaßen brauchbaren Liebhaber vermuten, wenn es doch im vorhinein feststeht, daß er am liebsten allein ist, jedes Risiko scheut und nicht nur an vor- und außerehelichem, sondern desgleichen an ehelichem Verkehr ziemlich desinteressiert ist; jedenfalls behauptet Professor Eysenck: „Geschiedene rauchen im ganzen mehr, während Junggesellen dazu neigen, überhaupt nicht zu rauchen. Wir erinnern uns dabei, daß Introvertierte weniger häufig heiraten, Extravertierte dagegen öfter den Ehepartner wechseln ...“

Zu ähnlichen, im einzelnen detaillierten Ergebnissen kamen (auf Grund einer Befragung von 6128 Studentinnen und Studenten an zwölf Universitäten der Bundesrepublik) die Hamburger Sexualforscher Professor Dr. Dr. Hans Giese und Dr. Gunther Schmidt. Bei den Studenten zeigte sich, daß „Extravertierte ... häufiger Petting- und Koituserfahrung haben als Introvertierte“ und daß sie diese Praktiken durchschnittlich früher aufnehmen. Und weiter: „Mit dem Ausmaß der Extraversion erhöht sich ... nicht nur das voreheliche Koitusvorkommen, sondern auch die Koitusfrequenz ...“ Höher als bei den Introvertierten ist bei den Extravertierten auch die Partnermobilität. Vor allem aber ist interessant, daß die extravertierten Typen beim Sexualverkehr mehr Sinn für Variationen und Raffinement entwickeln. Bei den extra vertierten Frauen zeigte sich eine gegenüber den introvertierten Typen größere Orgasmusfähigkeit.