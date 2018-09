Inhalt Seite 1 — London will die Flagge zeigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Wocker

London, im August

Die Tory-Regierung genießt derzeit einen Extrabonus ihres Wahlsieges im Juni: die dreimonatige Sitzungspause beider Häuser des Parlaments. Heimkehrende Kabinettsmitglieder, wie Verteidigungsminister Lord Carrington, werden nicht sofort ins Kreuzverhör der Fragestunde genommen.

Lord Carrington, der Australien, Neuseeland, Malaysia und Singapur besucht hat, gibt nämlich bislang noch sehr ungern Auskunft über das Asien-Konzept seines Hauses. Er ist festgelegt auf das Wahlprogramm der Konservativen, nach dem der von Wilson angekündigte Totalabzug aus den Gebieten östlich von Suez angehalten werde. Aber alles, was sich bis heute konkret über die künftige britische Präsenz im Indischen Ozean und in Südostasien hinzufügen läßt, ist das Adjektiv, das Lord Carrington neuerdings benutzt: Er spricht von einer „maßvollen Präsenz“.

Darunter verstehen inoffizielle Interpretationen ein Bataillon des Heeres, etwa zehn Kriegsschiffe, davon wahrscheinlich keines über Fregatten-Größe, und ein Geschwader der Luftwaffe – alles zusammen ein paar tausend Mann. Das liegt beträchtlich unter den Vorstellungen, die man gewinnen mußte, wenn man das Tory-Wahlprogramm las. Auch die Regierungen jener vier Staaten, mit denen zusammen Großbritannien im Winter eine neue Verteidigungsabsprache treffen will, haben sich unter „fortgesetzter Anwesenheit“ etwas anderes gedacht. Denn im Augenblick beträgt die Truppenstärke östlich von Suez – darin wird vom Ministerium der Persische Golf eingeschlossen – noch fast 40 000 Soldaten.

Aber der Zwang zur Wirtschaftlichkeit, der gerade eine Regierung, die Steuersenkungen plant, natürlich doppelt bindet, hat zur Korrektur der anfangs weitergesteckten Pläne geführt. Hinzu kommt der Einsatz in Nordirland, dessentwegen die Regierung aus Rücksicht auf die Verbündeten nicht mehr Einheiten von der Rheinarmee abziehen möchte als bisher. Die Regierungschefs, die Lord Carrington besuchte, mußten also ihre Erwartungen zurückschrauben. Vor allem die Materialwünsche wird Großbritannien nicht erfüllen können. Und auch über die Rolle der „maßvollen“ Präsenz gibt es Meinungsverschiedenheiten.

So hat sich gezeigt, daß Singapur und Malaysia natürlich die britischen Truppen auch weiterhin als eine Garantie gegen innenpolitische Unruhen ansehen. Solche Verwicklungen sind jedoch den Briten ein Greuel, und Lord Carrington hat ausdrücklich bestritten, daß seine Regierung Pflichten solcher Art übernehmen werde. Wie er dem Oberhaus vor seiner Abreise erklärt hatte – im allein maßgebenden Unterhaus darf der Minister seines Adelstitels wegen nicht sprechen –, soll die britische Anwesenheit der äußeren Verteidigung der vier Commonwealthstaaten sowie den britischen Interessen in jenem Gebiet dienen. Situationen wie in Vietnam sind London unerwünscht.