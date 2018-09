Hamburg

Das Bedürfnis nach neuen Schutzheiligen war in diesem Sommer besonders groß. Nachdem der heilige Christopherus aus dem Kalender der Heiligen auf Grund eines vatikanischen Machtwortes gestrichen wurde, saßen die Autofahrer recht verloren hinter dem Steuer. Die Reisewelle des Sommers zeigte es dann auch: verstopfte Autobahnen, Auffahrunfälle – in diesem Jahr, dramatischer als in den Vorjahren.

Die neuen Schutzheiligen nun, die sich in diesem Jahr etablierten, sind auf Plaketten zwar noch nicht zu haben (die Souvenir-Industrie plant langfristig) und haben vorerst auch nur regionale Wirkung. Sie heißen Dörfler, Hente und Schätzle. Während ersterer dem Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC) angehört, sind die beiden anderen Mitglieder des NDR, Reporter der eine, politischer Redakteur der andere. Das Trio findet sich jeden Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zusammen. Während die einen im Studio 6 des NDR die Verkehrsnachrichten koordinieren und sichten, mit der Polizei telephonieren und auf diversen Landkarten Auswege aus verfahrenen Situationen suchen, gibt Gerd Hente aus einer viersitzigen Cessna den Überblick aus der Luft. Auf jede Autoschlange zwischen Hamburg und Fehmarn stößt er, kreist und gibt seine Beobachtungen wieder.

Die Fürsorge der drei ist unermeßlich. Sie geht von Telephongesprächen mit Hörern: „Nein, die aus dem Laster gekippte Leber wäre für Ihren Schäferhund zuviel, auch wenn Sie das Fleisch einfrieren...“, bis zu ihren Ansagen: „Bitte, nehmen Sie getrost noch ein Bad in der Ostsee, in einer halben Stunde hat sich der Stau am Süseler Baum aufgelöst.“ Sie geben Nachricht, wann Bad Segeberg zu meiden ist, wegen der dortigen Karl-May-Festspiele, und melden, wo noch Parkplätze an der See zu finden sind, ob die Baustelle bei Friedrichstadt leicht passierbar und welche Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal nicht überfüllt ist.

Erstaunlich viele Menschen hören die drei vom Verkehrsstudio, und die Erfahrungen haben gezeigt, daß sich die Hamburger Autofahrer vor Antritt ihres Sonntagsausflugs an die See nach den Weisungen und Geboten der drei Verkehrsüberwacher richten. Nur die, die aus dem Ruhrgebiet kommen oder aus dem Süden der Bundesrepublik, glauben offensichtlich nicht so recht an die angebotenen Schleichwege und leeren Umgehungsstraßen. Sie bleiben lieber auf der einmal befahrenen Route, als sich nach Albersdorf zu bequemen oder über Ratzeburg zu fahren. Für sie sind das böhmische Dörfer, und so müssen denn die drei Schutzheiligen immer wieder bitten, mahnen und behutsam überzeugen: „Meiden Sie die neuralgische Kreuzung Süseler Baum.“

Im kommenden Jahr soll das Verkehrsstudio ausgebaut werden. Das Traum- und Fernziel der Beteiligten: ein Programm eigens für den Autofahrer. Man ahnt’s schon, die neuen Beschützer möchten ihm das Steuer am liebsten ganz aus der Hand nehmen. Er soll sich getrost in ihre Obhut begeben, durch den Äther werden sie ihn über alle Baustellen, über alle Kreuzungen zu leeren, einsamen Badestränden führen und auch für den Wagen einen schattigen, freien Parkplatz finden.

Die neuen Christopherusse, sie leben hoch!

v. K.