Opas Eisenbahn: Für Dampfzugromantiker verzeichnet das Kursbuch der Bundesbahn einige Leckerbissen: Unter der Nummer 219e findet er in Norddeutschland die Strecke Bruchhausen–Asendorf, auf der jeweils sonntags (bis 27. September) ein Schmalspur-Oldtimer-Zug verkehrt. In Süddeutschland dampfen photogene Züge auf den Strecken Achern–Ottenhöfen (Kursbuch-Nummer 301n) und zwischen Haltern und Kandern (Kursbuch-Nummer 301z).

Neues Museum am Bodensee: Im Spiegelsaal des Neuen Schlosses in Meersburg wurde das Dornier-Museum eingerichtet. Täglich (von 9.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr) können dort die Modelle der wichtigsten Dornier-Entwicklungen vom ersten Großflugzeug, Baujahr 1914, bis zum Senkrechtstarter Do 31 besichtigt werden.

Kurkarte mit Proben: Bad Rothenfelde im Teutoburger Wald versüßt seinen Gästen die Zahlung der Kurtaxe. Zusammen mit der Kurkarte für eine Woche erwerben die Kurgäste neuerdings auch einen Gutscheinblock zum Ausprobieren der „kurunabhängigen Einrichtungen“, beispielsweise des Sole-Freibads, des Minigolfplatzes und des Heimatmuseums.

Zensuren verteilen dürfen die Urlauber in den Feriengebieten des Kreises Meschede, Sauerland. Über einen Testbogen mit zwölf Fragen will das Kreisfremdenverkehrsamt erfahren, was noch getan werden muß, um auch den letzten Gast zufriedenzustellen.

Angelschein ohne Papierkrieg: Im Luftkurort Blankenheim in der Eifel stellt das Verkehrsamt gegen Vorlage eines Unterkunftsnachweises und Zahlung von zwanzig Mark sofort einen Angelschein für eine Woche aus. Der Schein berechtigt zum Angeln im anderthalb Kilometer langen Angelrevier der Ahr und im vier Kilometer langen Nonnenbach – beides sind Forellengewässer.

Wald und Wild: Fünf Kilometer nördlich von Soltau (Zufahrt von der Bundesstraße 3) wurde der Wildpark Heidenhof eröffnet. Insgesamt acht Kilometer Wanderwege führen durch den 50 Hektar großen Park mit Kiefernhochwald. Neben anderen Wildarten kann man Schwarzwild, Heidschnucken und Damwild von Hochsitzen aus beobachten; Eintritt: Erwachsene 1,50 Mark, Kinder 0,50 Mark.

Wasser statt Wein: Bacharach am Rhein feiert dieses Jahr vom 3. bis 5. Oktober sein traditionelles Weinfest – eine Gelegenheit, die jüngste Attraktion des Weinortes zu besichtigen: Der Weinkeller des Hotels „Apostelhof“ ist zum Hallenbad mit Sauna umgebaut worden.