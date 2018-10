Ulm

An vier Tagen, am 18. und 25. August, am 1. und am 8. September, soll der Himmel über der am meisten befahrenen Autobahn zwischen Merklingen und Ulm schwarz sein. So hat es sich der Übungsstab der Luftwaffengruppe ausgemalt, der sich für sein Manöver „Schwarzer Himmel“ ausgerechnet die Unfallstrecke auf der Schwäbischen Alb ausgesucht hat. Oberst Stoecker, der Kommodore des Jagdbombergeschwaders 33, präzisiert: „Das bedeutet, daß die Autobahn an vier Tagen für jeweils zwölf Minuten im Tiefflug gekreuzt wird.“

Düsenflugzeuge in 30 bis 50 Metern über der Autobahn, davor machen aber alle Autofahrer, sogar die Fernlaster das Kreuz. Sie sehen seit Tagen so schwarz, daß nicht nur das baden-württembergische Innenministerium, sondern auch das Stuttgarter Regierungspräsidium durch das Verdunkelungsmanöver der Bundesflieger aus ihrem Ferienschlummer aufgeweckt wurden. Von 9.52 Uhr bis 10.04 Uhr Tiefflug, das bedingte entweder 30 bis 40 Minuten Sperrung der Autobahn oder aber zumindest Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 bis 60 Kilometer in der Stunde. Die Sperrung würde in der Reisezeit einen Stau verursachen. Die Geschwindigkeitbegrenzung würde erfahrungsgemäß nicht ohne mehrere Auffahrunfälle abgehen.

Für die Sicherungsmaßnahmen und das Aufstellen der Verkehrsschilder müßte man etwa 30 000 Mark auf die Autobahn schütten. Der Kommodore erklärte dazu: „Die Offiziere meines Stabes sind zwar der Meinung, daß Geschwindigkeitsbegrenzungen zweckmäßig sind, halten es aber auch für geboten, sich aus den Zuständigkeiten anderer Behörden strikt herauszuhalten.“

Darauf sah man in Stuttgart nicht mehr nur schwarz, sondern sogar rot. Die Zivilisten setzten zum Gegenangriff an und versuchten die Militärs auf ihren Truppenübungsplatz auf dem Heuberg „zurückzuwerfen“. Dort könnten sie fliegen ohne die Autobahnfahrer zu gefährden, hieß es in Leserbriefen. Nikolas Lang