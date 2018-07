Inhalt Seite 1 — Am Kaffee-Clan gescheitert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Klaus Jacobs, Juniorchef der Bremer Firma Joh. Jacobs & Co., Deutschlands führender Kaffeerösterei, befiel allein bei dem Gedanken Unwohlsein: „Wir möchten nicht, daß eines Tages Tomatenketchup unter unserem Namen auf den Markt kommt.“

Vom Geruch der roten Allerweltswürze sah der Firmenerbe seinen von langer hanseatischer Kaufmannstradition getragenen Namen bedroht, seit ein familienfremder Manager als Generalbevollmächtigter die Marktstrategie des Bremer Großrösters bestimmt: Leonard Diepenbrock, 46, vor seinem Jacobs-Engagement 15 Jahre im Sold amerikanischer Konzerne, zuletzt als Marketing-Direktor bei der deutschen Niederlassung von Colgate-Palmolive, für die er unter anderem die Haarpflegeserie „Gard“ zur führenden Marke aufbaute.

Zwanzig Monate versuchte der vom schlichten Vertreter für Zahnpasta aufgestiegene Manager, das stockkonservative Einproduktunternehmen Jacobs zu einer europäischen Lebensmittelgruppe hochzuzüchten. Vorletzte Woche endete der kühne Versuch – mit der überraschenden Ablösung Diepenbrocks. „Ich wollte Mittler zwischen modernen amerikanischen Marketing-Methoden und einem deutschen Unternehmen mit allen internationalen Konsequenzen sein“, kommentiert der joblose Manager sein gescheitertes Bremer Gastspiel.

Dabei erschienen dem gebürtigen Berliner die Kaffeekönige von der Küste ursprünglich geradezu als ideale Partner für die Durchsetzung seiner Pläne. Ihre Verkaufsorganisation, mit 1500 Verkaufsfahrern und rund 250 Verkaufsförderern die schlagkräftigste ihrer Branche, lud allein im vergangenen Jahr vor 180 000 Einzelhandelsläden für 694 Millionen Mark Kaffee ab. Doch an Kaffee allein dachte Diepenbrock nicht, als er Anfang vorigen Jahres den Vertriebsapparat in eigene Regie nahm. Denn zusammen mit den übrigen mehr als 600 deutschen Unternehmen der Branche (Gesamtumsatz 3,2 Milliarden Mark) operiert Jacobs auf einem stagnierenden Markt. Der Kaffeeverbrauch in der Bundesrepublik (1969 durchschnittlich 141 Liter pro Kopf) steigt seit Jahren nur noch geringfügig.

Statt der Konkurrenz mit millionenschwerer Werbung mühselig Marktanteile abzuringen, sollte der ehemalige Colgate-Manager das Jacobs-Sortiment durch neue Artikel abrunden. Diepenbrock: „Ich brauchte neue Produkte, um mein Hauptprodukt zu flankieren.“

Flankenschutz können die deutschen Röstfirmen in der Tat gebrauchen. Denn seit Jahren versuchen potente ausländische Konzerne die Kaffeebranche unter Dampf zu setzen. So erprobte der Limonadenriese Coca-Cola ein Jahr lang im Kasseler Testmarkt seinen „City-Kaffee“, der amerikanische Lebensmitteltrust General Foods eroberte sich mit seiner Marke „Maxwell“ den dritten Platz im Expreßkaffeegeschäft und der Waschmittelgigant Procter & Gamble brachte es in Italien mit seinem dosenverpackten „Splendid“-Kaffee in nur einem Jahr auf 15 Prozent Marktanteil.

Zunächst ortete Diepenbrock ungenutzte Lücken im klassischen Jacobs-Sortiment. So forderte er, dem Geschmackstrend folgend, die Jacobsmischungen „mild und fein“ und „ohne Koffein“ und verdoppelte die Umsätze der milden Bolnenspezies in kaum mehr als einem Jahr. Mit seinem „Pickwick Tee“ wagte sich der unbefangene Neuerer erstmalig auf ungewohntes Terrain. Wenig später überraschte er die Branche mit der koffeinhaltigen Whisky-Praline „Irish-Ccffee“ (Slogan: „Die neue Praline, die stimuliert“), die in wenigen Monaten den dritten Platz unter den alkoholgefüllten Pralinen eroberte.