Von George Thayer

Amerika hatte um die Jahrhundertwende nur einen Waffenhändler von Rang, Francis Bannerman in New York. Er unterschied sich von den anderen, weil er ausschließlich gebrauchte oder überzählige Waffen vertrieb. Seine Firma, Francis Bannerman & Co., startete 1865, als sie auf einer Auktion gewaltige Mengen ausgemusterter militärischer Ausrüstung – Restposten des Bürgerkrieges – erwarb und mit ansehnlichem Profit verkaufte. Die Gesellschaft legte sich auf einer Insel im Hudson ein riesiges Arsenal im Stil eines schottischen Schlosses zu, nicht weit von West-Point. Bannerman versorgte Sammler und Museen mit Antiquitäten, Theatergruppen mit Kostümen, doch sein Hauptgeschäft war der Vertrieb von Überschußware an Regierungen und interessierte Einzelpersonen.

Bannerman war mit geradezu missionarischem Eifer bei der Sache und schmückte seine Angebote mit einer gehörigen Dosis christlich klingender Phrasen. Er mahnte zu kriegerischer Bereitschaft, wenn er in seinem Katalog an die zwei Schwerter erinnerte, die Jesu Jünger mit: sich führten. Eisern verteidigte die Firma die Idee vom „christlichen Soldaten“ und meinte, wenn einmal Friede auf Erde herrschen sollte, werde das Bannermansche Militärmuseum am Broadway von New York als das „Museum der verlorenen Künste“ berühmt werden. Sein Katalog verstieg sich einmal zu der Bemerkung: „Die Schrift sagt, daß im Tausendjährigen Reich Christi die Schwerter zu Pflugscharen und die Lanzen zu Sicheln werden sollen. Wir helfen mit, diese glückliche Zeit beschleunigt herbeizuführen, weil wir Kanonenkugeln zur Heilung der Kranken verkaufen.“

Bannerman pflegte seine Ware ganz offen in Jahreskatalogen anzupreisen. Sie erschienen in einer Auflage von etwa 25 000 Exemplaren. Besonders berühmt wurde der Katalog für 1903, in dem sich Bannerman mit dem Umfang seiner Transaktionen brüstete. Über den Umsatz von 1900 heißt es da:

Der Leser kann sich einen Begriff vom Umfang dieser Geschäfte machen, wenn er vernimmt, daß sich unsere Käufe ... auf mehr als 160 000 Gewehre beliefen, 30 000 Revolver, 10 000 Sättel, 15 000 Säbel, 16 000 Kochgeschirre, 60 000 Koppel, 50 000 Patronenkisten, 20 Millionen Patronen, 50 000 Steigbügel, 150 000 Gewehrschäfte und Hunderte von Tonnen Gewehrläufe, Gewehrzubehör, sonstige Ausrüstungsteile, Gatling-Maschinengewehre und so fort. Da wir aus diesem Geschäft unsere Spezialität gemacht haben, über eine sechsunddreißigjährige Erfahrung verfügen und unseren Markt über die ganze Welt ausdehnen, können wir solche Gelegenheiten zum Kauf ergreifen; als kleinere Händler und Spekulanten nicht wußten, wie sie derartige Quantitäten ausgemusterter Waffen an den Mann bringen sollten, haben wir das Geschäft gemacht und fast alles, was die (US-)Regierung anbot, aufgekauft; damit sehen wir uns nun in der Lage, unseren Kunden den Vorteil breitester Angebote bei niedrigsten Preisen zukommen zu lassen.“

Der folgende Absatz aus dem Katalog von 1903 könnte auch von einem Waffenhändler unserer Tage stammen: „Zu unseren Kunden gehören viele Regierungen Mittel- und Südamerikas ... Jahrelang haben wir die Dominikanische Republik und Haiti beliefert. Unsere größten Kunden sind Regierungen, die bei begrenzten finanziellen Mitteln unbedingt Gewehre und Ausrüstungsmaterial für ihre Armeen zu niedrig gen Preisen kaufen müssen und daher nicht abgeneigt sind, ein gutes, brauchbares Gewehr zu erwerben, das von einer reicheren und mächtigeren Regierung abgelegt wurde.

Bannermans Firma existiert heute noch, handelt aber nicht mehr mit Riesenmengen von Überschußmaterial, sondern beschränkt sich auf die Herausgabe von Katalogen alter Feuerwaffen und auf die Suche nach selten gewordenen Waffenantiquitäten für Sammler.