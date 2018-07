Die zu Ende gegangenen Wiener Geheimverhandlungen der beiden Weltmächte über eine Begrenzung ihrer strategischen Kernwaffen (SALT) lassen die Amerikaner auf den baldigen Abschluß eines ersten Abkommens hoffen. Wenn tatsächlich die nächste und zugleich dritte Gesprächsrunde im November in Helsinki zum Erfolg führt, würde ein faszinierendes Modell für ein Rüstungskontrollabkommen gesetzt werden: zwar keine Abrüstung, aber immerhin eine vereinbarte Begrenzung der Waffenarsenale und eine Beendigung des Rüstungswettlaufs.

Der amerikanische Beitrag zu der Annäherung besteht darin, daß Washington das Prinzip der Parität anerkennt und nicht mehr auf seiner nuklearen Überlegenheit beharrt. Und das Problem der Inspektion an Ort und Stelle, für die Moskau noch nie zu gewinnen war, wurde dadurch umgangen, daß eine Höchstgrenze von 2000 strategischen Offensivwaffen festgelegt werden soll und es den beiden Mächten überlassen bleibt, auf welche Waffensysteme sie diese Zahl aufteilen: ob landgebundene Raketen, Bomber oder U-Boot-Raketenwaffen. Die zweite Begrenzung bezieht sich auf die Raketenabwehr, die auf den Schutz der Hauptstädte beschränkt werden soll.

Wenn die Führungsmächte der beiden Militärpakte in West und Ost sich auf der höchsten Ebene der Vernichtung einigen, würde dies auch ihre Rolle als nuklearer Protektor ihrer Verbündeten in Europa verändern. Die Logik legt es deshalb nahe, nun erst recht vergleichbare Übereinkünfte für die konventionellen Waffen in Europa anzustreben und das von der Nato vorgeschlagene Projekt einer Truppenreduzierung auf Gegenseitigkeit mit Vorrang zu betreiben. -er.