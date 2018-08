Die schweren Regenfälle haben in Nordirland im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Abkühlung der Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten geführt und zugleich bewirkt, daß die Bevölkerung die zur Hilfe eingesetzten Truppen jetzt mit freundlicheren Augen betrachtet. Noch Mitte voriger Woche drohte eine krisenhafte Zuspitzung. Nach einer Serie von Bombenanschlägen, bei denen zwei Polizisten getötet und mehrere Zivilisten verletzt wurden, begannen britische Polizisten und Soldaten eine großangelegte Razzia. Dabei wurden führende Persönlichkeiten der illegalen Irischen Republikanischen Armee verhaftet und zahlreiche Dokumente sowie Sprengstoff und Waffer. sichergestellt.

Zu größeren Zusamnenstößen war es in Londonderry anläßlich des „Lehrlingstages“ gekommen, der an den Widerstand der Stadt gegen den katholischen König James I. erinnert. Trotz Umzugsverbots, Alkoholsperre und umfangreicher Sicherungsmaßnahmen versuchten Katholiken und Protestanten, die Stadtteile der anderen Konfession zu stürmen. Dabei wurde ein beobachtende irischer Parlamentsabgeordneter verprügelt und verletzt.

Aber der Mord an den beiden Polizisten hat die streitenden Parteien offensichtlich ernüchtert. Für eine härtere Behandlung der Katholiken hatte sich besonders der frühere Innenminister William Craig eingesetzt, dessen Angriffe die Regierung Chichester-Clark so erschüttert hatten, daß London androhte, die Regierungsgeschäfte in Belfast zu übernehmen. Chichester-Clark konnte sich im Zeichen der allgemeinen Beruhigung gegenüber seinen Kritikern behaupten und weitere Maßnahmen durchsetzen, die zur Eindämmung der Extremisten und zur gerechteren Behandlung der Katholiken beitragen sollen.