Der Welt größtes Fondsimperium IOS (in Deutschland neuerdings „Orbis“ genannt) ist zum Zankapfel internationaler Finanzgrößen geworden. In den Hauptrollen treten der als Geldmacher und Playboy bekanntgewordene Bernard Cornfeld und der englische Sir Wyndham White auf. Cornfeld hat sich als IOS-Alleinherrscher bereits einmal disqualifiziert, und White tut sich zur Zeit schwer, seinen Platz als IOS-Chef auf Cornfelds Sessel zu behaupten.

Die Hauptdarsteller sind mit Zitaten aus berufenem Mund treffend charakterisiert. Cornfeld über White: Nicht mehr als ein Bürokrat... den Job bei IOS hat er angenommen, weil er damit sein Einkommen von 25 000 auf 75 000 Dollar steigern konnte. White über Cornfeld: Als sich die IOS-Krise im Frühjahr ankündigte, wollte Cornfeld von Schwierigkeiten nichts hören. Er interessierte sich mehr für eine Fernsehsendung.

Neuerdings interessiert sich Cornfeld wieder mehr für IOS: Er will das Steuer des leckgeschlagenen IOS-Konzerns wieder übernehmen. In New York ließ er gegen White und eine Reihe von IOS-Direktoren Klage einreichen: Die Herren hätten sich gegen ihn verschworen und seine Ablösung als IOS-Chef mit unlauteren Mitteln durchgesetzt. Den Streitwert bezifferte Cornfeld auf rund 91 Millionen Mark.

Außerdem verlangte Cornfeld als größter IOS-Einzelaktionär die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Auf dieser Versammlung will er mit einer Zweidrittelmehrheit auftrumpfen und White samt seinen Direktoren ablösen lassen.

Cornfeld führte seine Attacken mit viel Publizität. Auf Pressekonferenzen und in Interviews malte er die Schwächen des IOS-Konzerns, die Unfähigkeit des gegenwärtigen Managements und die Fragwürdigkeit der Whiteschen Versuche, IOS zu retten, genüßlich aus. Die Folgen: Der IOS-Ltd-Kurs sank auf das Rekordtief von l’/s Dollar (Ausgabekurs: 10 Dollar).

Tatsächlich hat White bisher keine gute Figur gemacht. Es gelang ihm nicht, auch nur eine seriöse Bank für die IOS-Stützungsaktion zu gewinnen. Und das bislang unverschämteste Husarenstück internationaler Finanzakrobatik geschah unter seiner Regie. Der Fund of Funds (FOF), einst der Renommierfonds der IOS-Vertreter, wurde aufgesplittet.

FOF-Sparer haben jetzt nur noch einen kleinen Fondsanteil und einen großen Anteil an einer hochspekulativen, zur Zeit wohl unverkäuflichen Aktie. Der Wert eines FOF-Anteils (der jederzeit einlösbar war) von 18,47 Dollar wurde von heute auf morgen auf 7,44 Dollar herabgesetzt. Als Ausgleich bekam der Sparer hochspekulative „Natural-Resources-Property-Aktien“. IOS hat mit diesem Schachzug bewiesen, was IOS-Versprechungen über sichere Geldanlage wert sind.