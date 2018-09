Inhalt Seite 1 — Bis sechzehn keine Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Klose

Brauchbare Lehrer müssen fleißige Lehrer sein. Dabei ist hier weniger an die Lehrerfortbildung nach dem Studium gedacht, sondern an die Fähigkeit, vom Schüler zu lernen. Das können junge Lehrer gut, weil sie noch selbst in einem echten Lernnotstand sind. Der junge Lehrer hat keine Erfahrung, er probiert dieses und jenes erst aus und beobachtet aufmerksam seine Schüler, um an ihrem Verhalten das Lehren zu lernen.

Wird der Lehrer älter, dann ist ihm sein Handwerk Routine geworden. Die Routine aber ist der Feind des Staunens; denn ein Lehrer, der nicht mehr staunen kann, lernt nicht mehr.

Ein Beispiel. Einige Tage nach den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein war ein Geschichtslehrer an einem norddeutschen Kleinstadtgymnasium unterwegs zum Klassenzimmer der Quarta. Er wollte weiter über die römische Republik sprechen, nachdem er in der letzten Stunde die römischen Beamten und ihre Aufgaben im Staate vorgestellt hatte. Und da er ein „Routinier“ war, fiel ihm noch auf dem Flur ein überraschender Umweg zur üblichen Wiederholung ein.

Er fragte also die Zwölfjährigen: „Was ist ein Landrat?“ Die Kinder hatten sichtbar ein etwas schlechtes Gewissen, war doch keiner ganz sicher, ob nicht der Landrat schon „drangewesen“ war. Ein Junge meldete sich und sagte: „Da beraten sie über Politik und so.“ Eine Verwechslung mit dem „Landtag“, aber immerhin, wenigstens ein Versuch. Da fragte der Lehrer weiter: „Und was ist ein Aedil?“ Die Gesichter der Kinder entspannten sich, die Finger gingen nahezu geschlossen hoch, und die munter gegebenen Antworten summierten sich zu einem plastischen Bild altrömischer Bürgermeistergeschäfte.

Bis dahin hatte der routinierte Lehrer lediglich einen „Gag“ als Einleitung seiner Stunde gut „verkauft“. Die Quartaner hatten sich verblüffen lassen, doch während er weiter unterrichtete, war der Lehrer ins Staunen geraten; denn er hatte Grundsätzliches gelernt: