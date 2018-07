Von Wanda Bronska-Pampuch

Samisdat“ – zu deutsch „Eigenverlag“ – ist der Sammelname für alle im sowjetischen Untergrund herausgegebenen Schriften, die meist hektographiert, häufig auch einfach mit der Maschine abgeschrieben und unter der Hand verbreitet werden. In den letzten Jahren ist dieses Wort eine Art Gütezeichen geworden. Was den Vermerk „Samisdat“ trägt, wird sowohl im Sowjetlande als im Westen besonders beachtet. Schließlich sind die von der Zensur unterdrückten Romane Solschenizyns von diesem „Eigenverlag“ herausgebracht worden; Bestseller aus dem Westen erreichten durch ihn die russischen Leser, polnische und tschechoslowakische „Revisionisten“ wurden so verbreitet. Der Samisdat, die russische Literatur im Untergrund, hat demonstriert, daß es in der Sowjetunion außer der offiziellen Kunst, die nach einigen Jahren des Aufschwungs wieder zum Klischee zurückgezwungen wurde, auch eine unabhängige gibt, die im freien Wettstreit um die Gunst der Leser ringt und daher authentisch ist.

Mit dem Prozeß gegen Andrej Sinjawskij und Julij Daniel im Jahre 1966 wollten die Behörden dieser peinlichen Zweiteilung im sowjetischen Geistesleben ein Ende setzen. Außerhalb der offiziellen sollte es keine Kunst geben – schon gar nicht eine solche, die – ins Ausland geschmuggelt – dort große Erfolge feiert. Mit den Dokumenten zum Fall Sinjawskij und Daniel beginnt der Sammelband, den eine Expertin für russische Literatur und ein Münchner Schriftsteller zusammengestellt haben:

„Literatur und Repression – Sowjetische Kulturpolitik seit 1965“; hrsg. von Helen von Ssachno und Manfred Grunert; dtv Report Nr. 677; Deutscher Taschenbuchverlag, München 1970; 197 S., 3,80 DM.

Aus der Fülle des Materials suchten die Herausgeber solche Berichte, offene Briefe und Aufrufe heraus, die sich mit Schriftstellern und den Repressionen gegen die Literatur beschäftigen. Es wurde eine ganz und gar politische Dokumentensammlung: Der Kampf um eine freie künstlerische Aussage ist nicht vom Kampf um die Freiheit der Meinungsäußerung schlechthin zu trennen. Der Bericht über einen Prozeß, in dem ein Schriftsteller angeklagt wird, mit seinem literarischen Werk ein politisches Verbrechen begangen zu haben, kann nur ein politischer Bericht sein.

Sinjawskijs Schlußwort

„Das Wort bedeutet keine Handlung, es ist lediglich ein Wort. Ein geformtes Bild ist nicht real. Der Autor ist nicht identisch mit seiner Romanfigur“, sagte Sinjawskij in seinem Schlußwort, aber seine Bemühungen, den Richtern dieses Abc beizubringen, schlugen fehl: Sie nahmen das Wort für die Tat und verurteilten Sinjawskij zu sieben und seinen Freund Daniel zu fünf Jahren Zwangsarbeitslager mit verschärftem Regime. Und die jungen Dichter, Schriftsteller und Publizisten, die unter der Losung „Wir fordern ein öffentliches Gerichtsverfahren für Sinjawskij und Daniel!“ schon gegen die Verhaftung der beiden demonstriert hatten, sind ihnen gefolgt und sitzen heute alle in Lagern oder Gefängnissen.