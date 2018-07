Ein Vertreter, der fast ständig auf Reisen ist, ruft täglich seine Frau an. Eines Abends ist die Nummer besetzt. Er schickt seiner Frau ein Telegramm mit den Worten: „Leg endlich auf!“

Eine grüne Olive betrachtet lange eine schwarze Olive neben sich und fragt: „Welches Sonnenöl benutzen Sie eigentlich, meine Liebe?“

Auf dem Polizeirevier klingelt das Telephon. „Hilfe, Hilfe! Kommen Sie schnell!“ kreischt eine Stimme.

„Wir kommen sofort. Aber was ist denn los?“ „Eine Katze ist in mein Zimmer eingedrungen.“ „Aber, aber, für so eine Kleinigkeit rufen Sie die Polizei? Wer sind Sie überhaupt?“

„Der Papagei, natürlich...“