Wer aus irgendeinem Grund körperlich oder geistig benachteiligt ist, wer bei der Geburt, durch eine Krankheit oder nach einem Unfall einen körperlichen, oder seelischen Schaden davongetragen hat, dem fällt es in unserer Leistungsgesellschaft natürlich viel schwerer als seinen Altersgenossen, einen aussichtsreichen und interessanten Beruf zu finden. Denn dieser Beruf muß nicht nur seinen Fähigkeiten entsprechen, er soll ihm auch ein möglichst ausreichendes Einkommen, eine befriedigende Tätigkeit und die Möglichkeit zur Selbstbestätigung bieten.

Ein in irgendeiner Form Behinderter muß aber oft nur die richtige Aufgabe finden, bei der er seine auf anderen Gebieten häufig um so höher entwickelten Fähigkeiten voll entwickeln kann. Oft wird er dann seine von der Natur nicht benachteiligten Arbeitskollegen sogar noch überflügeln, da er alle Energien auf die Entwicklung der ihm verbliebenen Möglichkeiten konzentriert.

Ein Behinderter kann also durchaus einen auf ihn zugeschnittenen „Beruf mit Zukunft“ finden. Nur ist die Wahl in seinem speziellen Fall meist noch schwieriger als bei anderen Jugendlichen oder Erwachsenen, die sich, umschulen lassen wollen.

Der Behinderte und seine Freunde oder Eltern sollten deshalb nie fragen: Was fehlt mir – sondern was bringe ich mit? Es gibt genügend Beispiele, die beweisen, daß bei sorgfältiger Auswahl der Ausbildung und in Zusammenarbeit mit qualifizierten Berufsberatern, selbst Menschen, die zunächst sogar als „hoffnungslose Fälle“ galten, zu erstaunlichen beruflichen Leistungen fähig waren. Man muß dabei nur an die weltberühmte Helen Keller erinnern.

Ein Gang zu den Berufsberatungsstellen der Arbeitsämter oder zu Ärzten und Psychologen, die sich auf dem Gebiet der Berufsberatung qualifiziert haben, lohnt immer. Die von diesen Stellen entwickelten Tests geben wertvolle Hinweise auf vorhandene (und für den ungeschulten Beobachter oft verborgene) Begabungen und Fähigkeiten. Daran anschließend kann die Frage gestellt werden, wie und wo sich diese Fähigkeiten am besten einsetzen oder ausbilden lassen.

Für den Behinderten sind Berufsausbildung und Berufsausübung ebenso Grundrechte wie für jeden anderen Menschen, und der Staat gibt hier auch die notwendige verstärkte Hilfe. Jedes Kind muß laut Gesetz in seiner Bildung und Ausbildung soweit wie möglich gefördert werden. Auch hier hilft wieder die Berufsberatung beim Arbeitsamt, deren geschulte Mitarbeiter die vielfältigen Möglichkeiten der ideellen und finanziellen Hilfe, die Rechtsprobleme, Zuständigkeiten und spezialisierten Ausbildungsstätten kennen.

Schon manchem Behinderten ist durch eine enge Zusammenarbeit zwischen ihm selber oder seinen Eltern, dem Berufsberater und seinem Ausbildungsbetrieb geholfen worden. Die Ergebnisse, die dabei erzielt wurden, übertreffen oft alle Erwartungen. Eine wertvolle Hilfe bei der ersten Orientierung kann auch das von der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit herausgegebene Buch „Berufe für behinderte Jugendliche“ sein. Es gibt einen breiten Überblick über die vorhandenen Lehr-, Anlern- und Ausbildungsberufe. Es berücksichtigt fast alle Arten von Krankheiten, Leiden, Störungen und Körperbehinderung und weist an zahlreichen Beispielen nach, welche oft überraschenden Lösungsmöglichkeiten gefunden werden können.